台風7号は発達し、ひまわりの雲画像では目が見えるようになってきました。

【画像】台風7号の進路 雨･風シミュレーション 雨はいつどこで降る？

22日午前9時に、「非常に強い」台風まで発達した 台風7号「メーカラー」。

＜実況＞

〇22日午前9時「非常に強い」

進行速度 速さ 西北西 25km/h

中心気圧 950hPa

中心付近の最大風速（最大瞬間風速）45m/s（60m/s）



＜予想＞

〇22日午後9時「非常に強い」

進行速度 速さ 西北西 15km/h

中心気圧 940hPa

中心付近の最大風速（最大瞬間風速）45m/s（65m/s）





〇23日午前9時「非常に強い」進行速度 速さ 西北西 10km/h中心気圧 935hPa中心付近の最大風速（最大瞬間風速）50m/s（70m/s）〇24日午前9時「非常に強い」進行速度 速さ 西北西 ゆっくり中心気圧 945hPa中心付近の最大風速（最大瞬間風速）45m/s（60m/s）〇25日午前9時「強い」進行速度 速さ 北 ゆっくり中心気圧 965hPa中心付近の最大風速（最大瞬間風速）40m/s（55m/s）〇26日午前9時「ー」進行速度 速さ 北北東 15km/h中心気圧 980hPa中心付近の最大風速（最大瞬間風速）30m/s（45m/s）〇27日午前9時「ー」進行速度 速さ 北東 25km/h中心気圧 990hPa中心付近の最大風速（最大瞬間風速）25m/s（35 m/s）

発達のピークは23日とみられます。27日までの予想は出ていますが、その後はまだ予想されていません。

海外の予想は？どんなルート？

これは一つのシミュレーションで、気象庁の予想の延長ではありませんが、参考程度に、ヨーロッパ中期予報センターの予想を見てみます。

気圧配置を現した線と、上空1500m付近の風が強いエリア（黄色）を見ると、本州の南岸を通るように見えます。

まだ予想が不安定なので、最新の台風情報には留意してください。

雨・風シミュレーション

また、日本列島から離れて台風が近づかなかったとしても、湿った空気を大量に持ち運び、大雨をもたらすおそれがあります。

雨と風のシミュレーションを、参考程度に見てみます。

台風とみられる雨雲は、台湾付近にあり、本州には梅雨前線の雨雲がかかっています。

27日前後には活発な雨雲がぼやけてきます。ただ、暖かく湿った空気は大量にあり、前線と合流するか、前線を刺激する形で活発な雨雲になり、本州付近で大雨のおそれがあると、示唆しています。

雨の予想は時々刻々と変わるため、最新の情報は確認するようにしていただきたいですが、少なくとも今後、梅雨の末期に向けて本州付近に梅雨前線がかかることが多くなります。

全国の週間予報 この先の天気は？

梅雨前線や台風の影響で、今週後半以降、本格的な雨の季節に入りそうです。

今一度ハザードマップを確認し、大雨への備えを万全に行っておきましょう。