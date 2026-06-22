バンダイナムコグループのBANDAI SPIRITS（バンダイスピリッツ、東京都港区）は、クロスメディアコンテンツ「ダンボール戦機」15周年記念のハイエンドプラモデル「ハイパーファンクション LBXアキレス」「同 LBXジ・エンペラー」の予約受付を、2026年6月16日からバンダイナムコグループの通販サイト「プレミアムバンダイ」ではじめた。発送は10月の予定。

広い可動域によりアクションシーンを自在にポージング可能

同コンテンツの15周年を記念した「ハイパーファンクション」再展開第1弾。当時好評だったというハイエンドモデルならではの仕様そのままに復活する。

いずれも、精密なディテールの「コアスケルトン」と、その上に装着する「アーマーフレーム」による構造表現を採用。内部メカを感じさせる造形と、多色成形による設定カラーを再現し、アニメ作品さながらの小型ロボット「LBX」を組み上げられる。

アーマーフレームの着脱機構とハイパーファンクションならではの広い可動域により、作中のアクションシーンを自在なポージングで再現できる。武装パーツおよびマーキングシールが付属する。

いずれも価格は3630円（税込）。

なお、一部の「ハイパーファンクション」シリーズは、15周年を記念し順次展開予定とのことだ。