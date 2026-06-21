【人生逆転！私の勝ち】「今が幸せならいいじゃない〜」母の言葉にアゼン…＜第22話＞#4コマ母道場
きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。
第22話 やっとわかった。原因はこの人だ
【編集部コメント】
「今が幸せならいいじゃない」確かにその通りです。その通りなのですけれど……。お母さん、ハルミさんが今欲しい言葉はそれではないのです。あなたが言いたいことを言うのではなくて、ハルミさんが求めている言葉で寄り添ってあげるのも、親子関係を構築するうえで大切なのではないでしょうか。でもようやくハルミさんは、自分がこんなにも苦しんでいる原因が、アキナさんではなくてお母さんであったことに気がついたようですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第22話 やっとわかった。原因はこの人だ
【編集部コメント】
「今が幸せならいいじゃない」確かにその通りです。その通りなのですけれど……。お母さん、ハルミさんが今欲しい言葉はそれではないのです。あなたが言いたいことを言うのではなくて、ハルミさんが求めている言葉で寄り添ってあげるのも、親子関係を構築するうえで大切なのではないでしょうか。でもようやくハルミさんは、自分がこんなにも苦しんでいる原因が、アキナさんではなくてお母さんであったことに気がついたようですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙