◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 スウェーデン１―５オランダ（２０日、ヒューストン競技場）

【ヒューストン（米テキサス）２０日＝岡島 智哉】第１戦で日本と２―２で引き分けたオランダがスウェーデンに５―１で大勝し、勝ち点を４に伸ばして１次リーグ突破を決定的とした。勝てば決勝トーナメント進出確定だったスウェーデンは勝ち点３のまま、次戦は日本と対戦する。

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今大会から導入された飲水タイムこと通称「ハイドレーションブレイク」。前後半のそれぞれ開始から約２２分後にプレーを中断し、３分間のブレイクを与えるというものだが、これが主に欧州勢から不評となっている。

戦術的な“タイムアウト”の側面も持ち、監督が選手を集めて短いミーティングを行う時間として活用されているほか、ＣＭを挟むことにより、放送局にとっては大きな広告収入のチャンスにもなっている。一方で従来のフットボール文化に反するものだとして、一部では批判も上がっている。

この日のオランダ、スウェーデン両サポーターは、ハイドレーションブレイク突入と同時に“一致団結”。前後半ともに、導入を決めたＦＩＦＡに届けとばかりにスタジアムに大ブーイングを響かせた。

第１戦の「日本―オランダ」の試合では、オランダサポーターもそこまでの反感を示すことなく“静観”の様子だったが、大会日程が進む中でその価値を見いだせなかったのか、この日は一転、強い拒否反応を示した。