この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「もちもぐチャンネル」が、「【USJ2026】マリオカフェ新作＆角煮ドッグ爆食！雨の日限定グリーティングが可愛すぎた…！【ユニバヨッシー ギャラクシー・カップケーキ～アップル＆クルミ～】」と題した動画を公開しました。動画では、もちもぐとほっぺが雨の日のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を訪れ、新作スイーツや限定フードをレポートしています。



動画の冒頭、雨模様のパーク内では、雨の日ならではのキャラクターグリーティングに遭遇します。ウィキッドのグリンダとエルファバが2階のテラスから挨拶する姿や、ウッディー・ウッドペッカーたちとキャノピー下で交流する様子が収められており、「これが雨の楽しみ方ね」とパークを満喫しています。



続いて一行は「マリオ・カフェ＆ストア」へ向かい、新作の「ギャラクシー・カップケーキ～アップル＆クルミ～（950円）」を実食。映画とのコラボレーションとなるこのスイーツは、青とピンクのクリームに星やヨッシーの卵のチョコレートが飾られており、写真映えは抜群です。



実食したもちもぐは、生地の中に甘いりんごのコンポートが入っている点に触れ、「アップルパイみたいな味になる」とコメント。さらにクルミの香ばしさと食感がアクセントになっていると説明し、しっとりとした生地を高く評価しています。「クルミが嫌い」と公言するもちもぐですが、「香ばしさと、しっとりさと、濃厚さがめっちゃ良かった」と星4.7の高評価をつけました。



さらにおまけとして、「アミティ・バイツ」の「角煮ドッグ～中華風～（850円）」も紹介。温かくて弾力のある生地の中に、生姜の風味が効いた柔らかい角煮とシャキシャキのタケノコが詰まっており、小腹を満たすのにぴったりの一品だとレビューしました。



動画の最後には、期間限定で展示されている精巧なパークのジオラマギャラリーも紹介されました。雨の日ならではの特別な体験や、本音で語られる最新フード事情は、これからの季節にUSJを訪れる際の参考になりそうです。