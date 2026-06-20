この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ぷらぼっち研究所 -ぷら研-」が「【ガンプラ全塗装】RGサザビーをグラデーション&キャンディ塗装！オススメのギラギラ塗料も紹介！【逆襲のシャア】」を公開した。動画では、リアルグレード（RG）のサザビーをキャンディ塗装で仕上げ、福岡サザビー用のメタリック水転写デカールを貼って重厚感のある機体を完成させる全工程を紹介している。

製作はゲート処理やスジ彫りの彫り直し、合わせ目消しといった丁寧な下処理からスタート。スジ彫りには「BMCタガネ」を使用し、プラスチックがめくれた部分は「キサゲ」と呼ばれる道具で綺麗に除去していく。

塗装工程では、メインとなる赤い装甲の色味に変化をつける工夫が施された。下地として「ウルトラシルバー」と「ウルトラゴールド」の2色を塗り分け、その上にクリアーレッドを重ねることで、装甲の微妙な色の違いを表現している。

デカールの貼り付け作業では、接着剤である「マークセッター」の拭き取りに、家庭用洗剤の「マジックリン」を含ませた綿棒を使うという裏技を披露。作業中は「完璧を目指さず、完成を目指しましょう」と語り、神経質になりすぎないようアドバイスを送った。仕上げにトップコートを吹き、コンパウンドでパーツを磨き上げることで「ヌルテカ」の光沢を放つ見事なサザビーが完成した。

動画で紹介された丁寧な下処理や独自の塗装術、家庭用品を活用したリカバリーテクニックを取り入れることで、プラモデル製作における完成度の劇的な向上が期待できるだろう。

YouTubeの動画内容

08:56

シルバーとゴールドを使い分けるキャンディ塗装の下地作り
12:08

クリアレッドを重ねて美しいキャンディカラーを表現
15:54

水転写デカールの貼り付けとマジックリンを活用した裏技
19:31

コンパウンドを使った研磨で美しい光沢に仕上げる
24:41

重厚感あふれる完成したRGサザビーのお披露目

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