高嶋ちさ子、17歳次男に「彼女ができた」 関係性も激白「よく電話で…」
ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子（57）が、19日放送のテレビ朝日系バラエティー『ザワつく！金曜日』スペシャル（後6：50）に出演。次男（17）に彼女ができたことを明かした。
【動画】「素敵なお子さんたちですね」長男らとハワイを満喫する高嶋ちさ子
母の日にまつわるトークをしていく中で、高嶋は「次男は彼女ができたから」とサラリと報告。長嶋一茂が「できた？」と驚きの声を上げる中、高嶋は「女の子って『ママ、パパおめでとう！』とか、ああいうの好きなのよ。男は照れてできないのよ。それで、次男は彼女から『母の日ちゃんとやりなさい』って言われて、それでやって。インスタに『Love you』みたいな、ママとの17年間の思い出をコラージュした…それがインスタに全部出ていて」と明かした。
サバンナの高橋茂雄から「息子さんの彼女さんとは、どんな関係なんですか？」と向けられると「よく電話でお話するし。すごく賢くて（次男より）2歳年上なんですけどね。うちの次男をすごくよく教育してくれていて。（次男が彼女に）『なんで僕のことを好きになったの？』って聞いたんですって。そうしたら（彼女が）『家族思い、食べ方がキレイ、お母さんのことが大好きなところ』って言った。それをうちの息子が私に言ってきたの」と笑顔で明かしていた。
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母の日にまつわるトークをしていく中で、高嶋は「次男は彼女ができたから」とサラリと報告。長嶋一茂が「できた？」と驚きの声を上げる中、高嶋は「女の子って『ママ、パパおめでとう！』とか、ああいうの好きなのよ。男は照れてできないのよ。それで、次男は彼女から『母の日ちゃんとやりなさい』って言われて、それでやって。インスタに『Love you』みたいな、ママとの17年間の思い出をコラージュした…それがインスタに全部出ていて」と明かした。