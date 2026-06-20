大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンが19日（金）、「清水 邦広選手 引退記念 GORI LAST MATCH Supported by 京阪」を開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

18シーズンという長きにわたってバレーボール選手として駆け抜けた清水邦広（39）。来シーズンからはコーチングスタッフとして大阪Ｂには継続して所属するが、今回、現役引退を記念してパナソニックアリーナにて2026年8月8日（土）に本イベントが開催されることが決まった。

清水は東海大学卒業後の2009年にパナソニックパンサーズ（現・大阪ブルテオン）へ入団。リーグや天皇杯、黒鷲旗でチームを優勝に導き、MVPやベスト6など数々の賞を手にした。ケガの影響もあり2023-24シーズン以降は試合での出場機会を減らしたものの、レジェンドとしてチームを率いた。

また、大学在学中の2007年に日本代表へ初選出され、日本代表のエースとして活躍。2008年の北京オリンピックと2021年の東京オリンピックに出場した。

現役として長く活躍してきた清水の集大成となる本イベントには、親交の深い「ゴリフレンズ」、そして現役時代にともに戦った「パナソニック パンサーズOB」が参加予定。参加メンバーや企画の詳細などは後日改めて発表される。