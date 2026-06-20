『田鎖ブラザーズ』「前代未聞の終わり方」にネット困惑 まさかの最終回に反響続々
俳優の岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS系金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜後10：00）が19日に最終回を迎え、31年前に起きた「田鎖家一家殺傷事件」の真相がついに明かされた。一方で、ラストは重要人物の生死が描かれないまま幕を閉じる異例の展開となり、SNSでは「最後どうなったの？」「前代未聞の終わり方」などの声が相次ぎ、衝撃が広がっている。
【写真】前代未聞の演出…”謎を残した”シーン
本作は、両親殺害事件の公訴時効が成立した後も真相を追い続ける兄弟“田鎖ブラザーズ”の姿を描いたクライムサスペンス。刑事の兄・田鎖真を岡田、検視官の弟・田鎖稔を染谷が演じた。
最終回では、長年事件の実行犯と考えられていた茂木幸輝ではなく、別の真犯人の存在が浮上。貞夫（長江英和）が妻・ふみ（仙道敦子）の手術費用を工面するため銃の密造に手を染め、茂木を利用して朔太郎（和田正人）らを襲わせたことが判明する。しかし、茂木の証言から、田鎖夫妻は襲撃前にすでに死亡していた可能性が明らかになった。
真と稔は独自に捜査を進め、事件当日に両親だけが口にしていた酢に着目。稔はドイツでの精密検査によって、毒物のジギタリスが混入していた事実を突き止める。一方、真は、密造銃を巡るトラブルの中で命を落とした漁師・足利公司の存在にたどり着く。
そして浮かび上がった真犯人は、兄弟を長年支え続けてきた質屋店主の足利晴子（井川遥）だった。公司は晴子の父であり、父の死の原因が田鎖家にあると知った晴子は復讐を決意。毒物を使って田鎖夫妻を殺害していたことが明かされた。
さらに、事件後も兄弟に寄り添い続けた晴子は、真と稔との関係が深まるほど罪悪感に苦しんでいたことも判明。「2人に裁かれたかったんだと思う」と胸の内を吐露し、自ら兄弟の前に姿を現した。
だが、最大の衝撃はその後だった。すべての真実を知った稔は晴子に拳銃を向ける。静寂の中で引き金が引かれ、銃声が響くものの、晴子が撃たれたのか、あるいは別の結末を迎えたのかは最後まで描かれなかった。映し出された血痕だけを残し、物語は幕を閉じた。
31年にわたる事件の真相が明かされながらも、復讐が果たされたのか、晴子の生死はどうなったのかという核心部分を視聴者の想像に委ねた結末に、SNSでは「晴子さんが犯人なんて信じられない」「こんなのつらすぎる」「誰も救われないラスト」「近くにいた人が真犯人だったのが残酷」「最後どうなったんだろう」「前代未聞の終わり方」といった投稿が続出。悲劇の連鎖を描いた衝撃の最終回として大きな反響を呼んでいる。
本作は、両親殺害事件の公訴時効が成立した後も真相を追い続ける兄弟“田鎖ブラザーズ”の姿を描いたクライムサスペンス。刑事の兄・田鎖真を岡田、検視官の弟・田鎖稔を染谷が演じた。
最終回では、長年事件の実行犯と考えられていた茂木幸輝ではなく、別の真犯人の存在が浮上。貞夫（長江英和）が妻・ふみ（仙道敦子）の手術費用を工面するため銃の密造に手を染め、茂木を利用して朔太郎（和田正人）らを襲わせたことが判明する。しかし、茂木の証言から、田鎖夫妻は襲撃前にすでに死亡していた可能性が明らかになった。
真と稔は独自に捜査を進め、事件当日に両親だけが口にしていた酢に着目。稔はドイツでの精密検査によって、毒物のジギタリスが混入していた事実を突き止める。一方、真は、密造銃を巡るトラブルの中で命を落とした漁師・足利公司の存在にたどり着く。
そして浮かび上がった真犯人は、兄弟を長年支え続けてきた質屋店主の足利晴子（井川遥）だった。公司は晴子の父であり、父の死の原因が田鎖家にあると知った晴子は復讐を決意。毒物を使って田鎖夫妻を殺害していたことが明かされた。
さらに、事件後も兄弟に寄り添い続けた晴子は、真と稔との関係が深まるほど罪悪感に苦しんでいたことも判明。「2人に裁かれたかったんだと思う」と胸の内を吐露し、自ら兄弟の前に姿を現した。
だが、最大の衝撃はその後だった。すべての真実を知った稔は晴子に拳銃を向ける。静寂の中で引き金が引かれ、銃声が響くものの、晴子が撃たれたのか、あるいは別の結末を迎えたのかは最後まで描かれなかった。映し出された血痕だけを残し、物語は幕を閉じた。
31年にわたる事件の真相が明かされながらも、復讐が果たされたのか、晴子の生死はどうなったのかという核心部分を視聴者の想像に委ねた結末に、SNSでは「晴子さんが犯人なんて信じられない」「こんなのつらすぎる」「誰も救われないラスト」「近くにいた人が真犯人だったのが残酷」「最後どうなったんだろう」「前代未聞の終わり方」といった投稿が続出。悲劇の連鎖を描いた衝撃の最終回として大きな反響を呼んでいる。