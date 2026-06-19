俳優・波瑠（35）の夫・高杉真宙（29）が、Instagramを更新。笑顔を見せた最新ショットを公開し、反響が寄せられている。

【映像】高杉真宙、妻・波瑠の左手薬指に指輪をした姿やベッドでの写真

2025年12月に、フジテレビ系ドラマ『わたしのお嫁くん』で共演した波瑠との結婚を発表した高杉。

その3カ月後に波瑠がInstagramを更新し、チューリップの横でほほえむ写真を披露すると、「初めて指輪してるの見た」「真宙くんとデート!?」と、左手の薬指に指輪をつけた姿が話題になった。

さらに、愛犬とベッドで寝転ぶ写真を披露するなど、波瑠のプライベート感あふれる投稿に注目が集まっている。

高杉真宙、笑顔を見せた最新ショットを公開し、反響

6月18日は高杉がInstagramを更新。花束を手にピースサインをする姿や、俳優の木南晴夏（40）と共演したフジテレビ系ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』の主題歌を担当したダンス&ボーカルグループ「WATWING」のメンバーで、高杉とドラマで共演した経験もある八村倫太郎（26）と肩を組んだ2ショットを公開した。

この投稿にファンからは、「ステキな写真です」「ツーショ尊すぎる」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）