【明日から】Amazon プライムデーでAnkerのイヤホンなどがセール価格に

年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」に先駆けて、2026年7月7日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon プライムデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、セール対象商品の中からAnkerをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

高画質で、明るく鮮明な映像を楽しめる「Nebula Capsule 3 Laser」

iPhone 15を約1.8回充電できる。ベストセラーの次世代モデル

リアルで迫力ある低音を実現した「Soundcore Liberty 5」

曲線デザインでストレスフリーな「Soundcore AeroClip」

26年2月発売。最新モデルのロボット掃除機

災害時やキャンプなどで活躍するポータブル電源 収納バッグ付き

停電時に3〜5人で使用しても約2〜3日間の電力供給が可能（※1）

※1：1日あたり700Wを使用した場合の目安

スマホやイヤホン、Apple Watchを同時充電できる、3-in-1の充電器

スマホからMacBook Airまで急速充電できる「Nano Charger」

文字起こしや要約もできる、AIボイスレコーダー「Soundcore Work」

その他のセール予定商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

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