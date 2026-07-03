【明日から】Amazon プライムデーでAnkerのイヤホンなどがセール価格に
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」に先駆けて、2026年7月7日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon プライムデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、セール対象商品の中からAnkerをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

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高画質で、明るく鮮明な映像を楽しめる「Nebula Capsule 3 Laser」


NEBULA

Anker Nebula Capsule 3 Laser（レーザー 小型 Google TV搭載 モバイル プロジェクター）【家庭用 フルHD Netflix対応 300ANSI ルーメン 大画面 天井投影 自動台形補正 オートフォーカス 8W スピーカー バッテリー内蔵 ホームシアター ホームプロジェクター 持ち運び 1080P アンカー ネビュラ カプセル3 レーザー】

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



iPhone 15を約1.8回充電できる。ベストセラーの次世代モデル


Anker

Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W) (モバイルバッテリー 10000mAh 最大22.5W出力 USB-C & USB-C ケーブル付属 ディスプレイ搭載) 【PD/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】iPhone 16 / 15 Android iPad その他各種機器対応 (ブラック)

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リアルで迫力ある低音を実現した「Soundcore Liberty 5」


Soundcore

Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / 3Dオーディオ / Dolby Audio対応/ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大48時間再生 / ハイレゾ / IP55 防塵・防水規格/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック

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曲線デザインでストレスフリーな「Soundcore AeroClip」


Soundcore

Anker Soundcore AeroClip（Bluetooth 5.4）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/イヤーカフ / IP55 防塵・防水規格 / 最大32時間再生 / マルチポイント接続】ホワイト&ゴールド

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26年2月発売。最新モデルのロボット掃除機


Eufy (ユーフィ)

Anker Eufy (ユーフィ) Robot Vacuum Omni C28 (ロボット掃除機) 【26年2月最新/ローラーモップ/全自動クリーニングステーション/自動ゴミ収集/モップ洗浄・乾燥/15000Pa 吸引力/モップリフト/水拭き/マッピング/障害物回避/毛がらみ除去/アプリ操作】ブラック

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災害時やキャンプなどで活躍するポータブル電源 収納バッグ付き


Anker

【ポータブル電源 & 収納バッグセット】Anker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station with Anker Solix C1000 / C800 専用防塵 & 防水バッグ 世界最小クラス 世界最速の急速充電54分 大容量 高出力AC 1550W 長寿命10年 1000Wh容量帯 アプリ操作簡単 キャンプ 防災 停電対策 車中泊 アンカー

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停電時に3〜5人で使用しても約2〜3日間の電力供給が可能（※1）


※1：1日あたり700Wを使用した場合の目安

Anker

Anker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station ダークグレー 2048Wh 世界最小クラスの大容量ポータブル電源 世界最速99分満充電 リン酸鉄 10年長寿命 定格出力2000W TOUモード節電 停電時自動切り替え機能 アプリ操作簡単 拡張対応5120Wh 停電対策 バッテリー 災害用電源/防災/家庭用/アウトドア/キャンプ/車中泊/DIY アンカー

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スマホやイヤホン、Apple Watchを同時充電できる、3-in-1の充電器


Anker

Anker Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable) ブラック Qi2 25W対応 マグネット式 3-in-1 ワイヤレス充電ステーション/ワイヤレス出力/Apple Watchホルダー付 iPhone MagSafe対応 iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max

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スマホからMacBook Airまで急速充電できる「Nano Charger」


Anker

Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) ブラック【 PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応

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文字起こしや要約もできる、AIボイスレコーダー「Soundcore Work」


Soundcore

Anker Soundcore Work (64GB) (ウェアラブル AIボイスレコーダー) 【AI議事録作成 小型 簡単 高精度 文字起こし スマート要約 ワンクリック録音 取り外し可能なマイク 軽量ICレコーダー PC/スマホ対応 150以上の言語に対応 長時間録音 短時間充電 高速データ転送 安心のセキュリティ 仕事効率化 AIツール】(ブラック)

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その他のセール予定商品


Apple(アップル)

Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

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Apple(アップル)

Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、ライブ翻訳、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

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Apple(アップル)

Apple 13 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - ブルー

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Apple(アップル)

Apple iPhone Air 512GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー

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ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


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