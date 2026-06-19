「FF10」25周年記念のスクエニPOP UP STOREが大丸心斎橋店・大丸東京店で開催決定記念アートデザインのグッズ販売やノベルティプレゼントも
スクウェア・エニックスは、RPG「ファイナルファンタジーX」が誕生25周年を迎えることを記念し、大丸心斎橋店・大丸東京店で「SQUARE ENIX POP UP STORE」を開催する。期間は大丸心斎橋店が7月3日から、大丸東京店が7月17日から。
「SQUARE ENIX POP UP STORE」は、「ドラゴンクエスト」、「ファイナルファンタジー」、「キングダム ハーツ」などの関連グッズや音楽商品、コミックグッズなど多数の商品を取り揃えた期間限定のショップ。
今回の会場では「ファイナルファンタジー X」のグッズ販売はもちろん、25周年記念アートの壁面デザインやディフォルメイラストのミニパネルなども用意される。
また、大丸松坂屋百貨店とコラボレーションしたポップアップストア「FINAL FANTASY X 25th ANNIVERSARY × DAIMARU MATSUZAKAYA COLLECTION」とのノベルティプレゼントキャンペーンも開催される。
□「FINAL FANTASY X 25周年記念 - SQUARE ENIX POP UP STORE」特設サイト
展示
会場には25周年記念アートの壁面デザインやディフォルメイラストのミニパネルなども登場。
「ファイナルファンタジーX」関連商品
ぬいぐるみ ティーダ 4,400円
ぬいぐるみ ユウナ 4,400円
ぬいぐるみ ワッカ 4,620円
ぬいぐるみ キマリ=ロンゾ 4,620円
ぬいぐるみ ルールー 4,620円 ※7月17日～販売予定
ぬいぐるみ アーロン 4,620円 ※7月17日～販売予定
ぬいぐるみ リュック 4,620円 ※7月17日～販売予定
ぬいぐるみ ジェクト 4,620円 ※7月17日～販売予定
ファイナルファンタジーX ショルダーバッグ ティーダ 5,280円
ファイナルファンタジーX ビッグトートバッグ ユウナ 6,050円
ファイナルファンタジーX ラメ入りキーホルダー フラタニティ 1,980円
ファイナルファンタジーX 25th ANNIVERSARY B6ノート 1,430円
ファイナルファンタジーX 25th ANNIVERSARY ちりめん風巾着 3,080円
ファイナルファンタジーX 25th ANNIVERSARY アクリルキーホルダー 1,650円
ファイナルファンタジーX 25th ANNIVERSARY ステッカー 990円
ファイナルファンタジーX 25th ANNIVERSARY クリアファイルセット 1,100円
ファイナルファンタジーX 25th ANNIVERSARY Tシャツ 4,620円
ファイナルファンタジーX ティーダ＆ユウナ アクセサリーピンバッチセット 3,080円
ファイナルファンタジーX ぬいぐるみイラストアクリルチャーム モーグリセット 1,650円
ファイナルファンタジーX ぬいぐるみイラストアクリルチャーム ケット・シーセット 1,650円
ファイナルファンタジーXシリーズ ミニクリアポスターコレクション 12個入りBOX 11,880円/単品 990円
ファイナルファンタジーX トレーディング キャラクターアクリルシール 12袋入りBOX 10,560円/単品 880円
ファイナルファンタジーXシリーズ マグネットコレクション 12個入りBOX 10,560円/単品 880円
ファイナルファンタジーX ロゴキーホルダー 1,320円
ファイナルファンタジーX-2 ロゴキーホルダー 1,320円
ファイナルファンタジーXシリーズ ロゴクリアシール 1,320円
ONE-TOUCH EDGE FINAL FANTASY SPECIAL EDITION ティーダ 2,420円
ONE-TOUCH EDGE FINAL FANTASY SPECIAL EDITION ユウナ 2,420円
ONE-TOUCH EDGE FINAL FANTASY SPECIAL EDITION ユウナ Wedding Dress 2,750円
ファイナルファンタジーX ミニアクリルブロックコレクション 1回400円 ※カプセルトイ商品
ファイナルファンタジーX キャラクタータグキーホルダー 1回400円 ※カプセルトイ商品
FINAL FANTASY X LP Vinyl Set -Eternal Calm- 9,350円
【オフィシャルショップ限定】ザナルカンドにて Compilation Album 2,420円
FINAL FANTASY X - House Grooves 3,300円 ※7月22日～販売予定
ファイナルファンタジーX 25thアニバーサリー FINAL FANTASY X 25th Anniversary メモリアルアルバム＜HDリマスター版＞ 3,520円 ※特典付き。無くなり次第、終了
FINAL FANTASY X 25th Anniversary Visual Art Book -Eternal Spira- 2,750円 ※特典付き。無くなり次第、終了
ファイナルファンタジーX オーロラアート『マカラーニャの森 聖なる泉』
ピックアップアイテム
スマイルスライム ぬいぐるみクリーナー スライム 1,188円
スマイルスライム ひやひやスライム 保冷剤 880円
ファイナルファンタジー ぬいぐるみ クラウド・ストライフ/セフィロス アナザーフォームVer. 各4,400円
ファイナルファンタジーXIV ブルブルぬいぐるみ ＜ヤーン＞ 2,860円
プレイマット ファイナルファンタジーXIV 託されし者たち 3,300円
キングダム ハーツII フォルミズム ロクサス 7,480円
NieR:Automata プラスチックモデルキット 2B（ヨルハ二号B型） 9,900円
「黒執事 Black Label」ビターラビットミニ NieR:Automata 2B 3,850円
「地縛少年 花子くん」トレーディングミニ缶バッジ(10th Anniversary) 350円 ※トレーディング商品 ※購入制限：一人20点まで
大丸松坂屋百貨店とコラボレーションしたポップアップストアも開催
大丸松坂屋百貨店とコラボレーションしたポップアップストア「FINAL FANTASY X 25th ANNIVERSARY × DAIMARU MATSUZAKAYA COLLECTION」では、「FINAL FANTASY X」の儚さと美しさをテーマに再構築したアパレルや雑貨など、多彩なラインアップが展開される。
【大丸心斎橋店】
期間：7月3日～7月21日
会場：大丸心斎橋店 9階 レストスペース
【大丸東京店】
期間：7月15日～7月28日
大丸東京店 1階 イベントスペース
□「FINAL FANTASY X 25th ANNIVERSARY × DAIMARU MATSUZAKAYA COLLECTION」特設サイト
ノベルティプレゼントキャンペーン
「SQUARE ENIX POP UP STORE」および「FINAL FANTASY X 25th ANNIVERSARY × DAIMARU MATSUZAKAYA COLLECTION」会場どちらかの商品購入のレシートをもう一方の会場に持参すると、購入金額に応じて特典がプレゼントされる。
ノベルティ第1弾：ラバーコースター。期間中、税込6,600円お買い上げ毎に全8種の中からランダムで1枚プレゼント
ノベルティ第2弾：カップマーカー。期間中、税込3,300円お買い上げ毎に全8種の中からランダムで1枚プレゼント
(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
(C) Disney
(C)Yana Toboso/SQUARE ENIX
(C)AidaIro/SQUARE ENIX