オリックス山岡が4回無失点の好リリーフ

パ・リーグ球団主催のファーム公式戦が18日に2試合行われた。ソフトバンクが投打のかみ合った野球で5連勝を飾った一方、楽天は投手陣が崩れて大敗を喫した。

ソフトバンクは、タマホーム スタジアム筑後で行われたオリックス戦に4-2で勝利した。初回にジーター・ダウンズ内野手の犠飛で先制し、2回には石塚綜一郎捕手と石見颯真内野手の適時打で3点を追加。先発の小林樹斗投手は6回2失点で移籍後公式戦初勝利を挙げ、育成2年目の相原雄太投手が公式戦初セーブをマークし5連勝を飾った。

オリックスは先発の上原堆我投手が2回4失点と崩れた。山岡泰輔投手が4回無失点の好リリーフを見せたが、打線の反撃は及ばなかった。

楽天は、森林どりスタジアム泉で行われた巨人戦に6-10で敗れた。先発の松田啄磨投手が4回6失点と打ち込まれ、投手陣全体で18安打10失点。打線は2回に吉納翼外野手の3ランで反撃し、7回にも阪上翔也外野手の犠飛や吉野創士外野手の適時打で追い上げたが届かず。敗戦の中、安田悠馬捕手が3安打、繁永晟内野手が2安打と奮闘した。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）