認知症の9割は予防できる。世界初の治療薬を作った82歳の第一人者が断言する「血管と血流」の死活問題
「自分はまだ若いから」と認知症を他人事だと思っていないだろうか。
実は、認知症の9割を占める三大認知症は、脳の血流不足や血管の劣化が引き金となっている。
つまり、日頃の不摂生による「ドロドロ血液」や「ボロボロ血管」といった生活習慣病のサインこそが、将来の認知症リスクに直結しているのだ。
世界初のアルツハイマー病治療薬の開発に成功し、薬のノーベル賞と称される英国ガリアン賞を受賞した杉本八郎氏が、働き盛り世代の男性に向けて、今すぐ始められる「脳の血管を守り、認知症の9割を予防するアプローチ」を解説する。
※本記事は、『82歳の認知症研究の第一人者が毎日していること』（扶桑社刊）より一部抜粋・再構成してお届けしています。
◆原因を取り除けば認知症の９割は予防できる
アルツハイマー型認知症、血管性認知症、レビー小体型認知症という三大認知症が全体の９割を占めるという話をしましたが、それはつまり、この３つの認知症になる原因を取り除けば認知症の９割は予防できる、ということでもあります。
そこで予防法を考える前に、これら３つの認知症の原因を簡単におさらいしておきましょう。
◦アルツハイマー型認知症の原因→アミロイドβやリン酸化したタウタンパク質が溜まることで細胞毒性を示すようになり、神経細胞がダメージを受けて活性が落ちたり、数が減ったりすること
◦血管性認知症の原因→脳の血管が詰まったり破れたりする脳梗塞や脳出血、くも膜下出血によってその周辺の脳細胞に酸素が送られなくなって神経細胞が死んでしまうこと
◦レビー小体型認知症の原因→α‐シヌクレインが蓄積して細胞毒性を示す「レビー小体」が形成され、神経細胞が壊されること
◆脳の神経細胞を「健やかに保つ」ために知っておくべきこと
こうやってまとめてみるとよくわかると思いますが、これらの認知症はすべて、何らかの原因で脳の神経細胞の活性が落ちたり、その数が減ってしまい、神経細胞同士の情報伝達がうまくいかなくなることで引き起こされます。
つまり、認知症を予防するためには、「脳の神経細胞を健やかに保つには何をすればいいか」を考えなければなりません。
神経細胞にダメージが及ぶ過程を遡さかのぼっていくと、アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症は、特定のタンパク質が溜まることで、細胞に対して毒性を示すようになるのが原因です。
だから、原因物質となるタンパク質の凝集をいかにして抑止するかが、これら２つのタイプの認知症の予防のポイントになります。
一方、血管性認知症の場合は、脳の血管が詰まったり破れたりして十分な酸素が供給されなくなり、それが原因で神経細胞が死んでしまいます。
つまり、脳の血管が詰まったり破れたりしないよう、血管を丈夫に保ち、血流を良くしておくことが、その予防につながるというわけです。
◆認知症予防の鍵は「血管を丈夫に保ち、血流を良くすること」
「認知症の原因物質となるタンパク質を過剰に溜めないこと」と、「血管を丈夫に保ち、血流を良くすること」は一見別の話のように思われるかもしれませんが、実はこの２つは密接につながっています。
脳細胞が十分に元気であれば、アミロイドβやリン酸化タウ、α‐シヌクレインなどは分解されて「老廃物」として排出され、それらの凝集も阻止できます。
そうすれば、アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症の予防にもつなげられるというわけです。
じゃあ、脳細胞を元気にするのに何が必要なのかと言えば、それは「脳の血流を良くして、十分な栄養と酸素を送り込むこと」、これに尽きます。
重さからすると、全体重の２％程度を占めるにすぎない脳に全血液量の15％が運ばれ、全身の酸素量の約20％がそこで消費されているわけですから、血流が良いかどうかは脳にとって死活問題なのです。
実は、認知症の9割を占める三大認知症は、脳の血流不足や血管の劣化が引き金となっている。
つまり、日頃の不摂生による「ドロドロ血液」や「ボロボロ血管」といった生活習慣病のサインこそが、将来の認知症リスクに直結しているのだ。
世界初のアルツハイマー病治療薬の開発に成功し、薬のノーベル賞と称される英国ガリアン賞を受賞した杉本八郎氏が、働き盛り世代の男性に向けて、今すぐ始められる「脳の血管を守り、認知症の9割を予防するアプローチ」を解説する。
◆原因を取り除けば認知症の９割は予防できる
アルツハイマー型認知症、血管性認知症、レビー小体型認知症という三大認知症が全体の９割を占めるという話をしましたが、それはつまり、この３つの認知症になる原因を取り除けば認知症の９割は予防できる、ということでもあります。
そこで予防法を考える前に、これら３つの認知症の原因を簡単におさらいしておきましょう。
◦アルツハイマー型認知症の原因→アミロイドβやリン酸化したタウタンパク質が溜まることで細胞毒性を示すようになり、神経細胞がダメージを受けて活性が落ちたり、数が減ったりすること
◦血管性認知症の原因→脳の血管が詰まったり破れたりする脳梗塞や脳出血、くも膜下出血によってその周辺の脳細胞に酸素が送られなくなって神経細胞が死んでしまうこと
◦レビー小体型認知症の原因→α‐シヌクレインが蓄積して細胞毒性を示す「レビー小体」が形成され、神経細胞が壊されること
◆脳の神経細胞を「健やかに保つ」ために知っておくべきこと
こうやってまとめてみるとよくわかると思いますが、これらの認知症はすべて、何らかの原因で脳の神経細胞の活性が落ちたり、その数が減ってしまい、神経細胞同士の情報伝達がうまくいかなくなることで引き起こされます。
つまり、認知症を予防するためには、「脳の神経細胞を健やかに保つには何をすればいいか」を考えなければなりません。
神経細胞にダメージが及ぶ過程を遡さかのぼっていくと、アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症は、特定のタンパク質が溜まることで、細胞に対して毒性を示すようになるのが原因です。
だから、原因物質となるタンパク質の凝集をいかにして抑止するかが、これら２つのタイプの認知症の予防のポイントになります。
一方、血管性認知症の場合は、脳の血管が詰まったり破れたりして十分な酸素が供給されなくなり、それが原因で神経細胞が死んでしまいます。
つまり、脳の血管が詰まったり破れたりしないよう、血管を丈夫に保ち、血流を良くしておくことが、その予防につながるというわけです。
◆認知症予防の鍵は「血管を丈夫に保ち、血流を良くすること」
「認知症の原因物質となるタンパク質を過剰に溜めないこと」と、「血管を丈夫に保ち、血流を良くすること」は一見別の話のように思われるかもしれませんが、実はこの２つは密接につながっています。
脳細胞が十分に元気であれば、アミロイドβやリン酸化タウ、α‐シヌクレインなどは分解されて「老廃物」として排出され、それらの凝集も阻止できます。
そうすれば、アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症の予防にもつなげられるというわけです。
じゃあ、脳細胞を元気にするのに何が必要なのかと言えば、それは「脳の血流を良くして、十分な栄養と酸素を送り込むこと」、これに尽きます。
重さからすると、全体重の２％程度を占めるにすぎない脳に全血液量の15％が運ばれ、全身の酸素量の約20％がそこで消費されているわけですから、血流が良いかどうかは脳にとって死活問題なのです。