北中米Ｗ杯１次リーグ初戦オランダ戦（１４日）で左ヒザを負傷した日本代表ＭＦ久保建英（２５＝レアル・ソシエダード）。第２戦チュニジア戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝日本時間２１日）の欠場が決まった至宝に、対戦国からも関心が寄せられている。

日本代表は１８日（日本時間１９日）、チュニジア戦に向けてベースキャンプ地の米国・ナッシュビルでトレーニングを行ったが、久保は姿を見せず。日本サッカー協会は、久保がモンテレイには移動せず、ナッシュビルに残留することを明らかにした。

地元メディア「チュニジア・テレグラフ」は、「日曜のチュニジア戦を控える日本、久保選手の負傷で動揺」との見出しで「日曜日にダラスで行われた試合（２―２の引き分け）の７５分、久保は交代となり、車いすでピッチを後にした。日本サッカー協会の広報担当者は、久保がチームホテルでトレーナー１人と共に過ごし、テネシー州ナッシュビル近郊のメインキャンプには参加しなかったと述べた」と伝えた。そして「同協会は、レアル・ソシエダード所属のこの選手が、森保一監督が選出した２６人の代表メンバーに残留し、回復とリハビリを続けると付け加えた。ただし、復帰の時期や、月曜のメディカルチェックで確認された負傷に関する詳細については明らかにしなかった」と報じた。

チュニジアは１４日に行われた１次リーグ初戦のスウェーデン戦で、１―５と大敗。サブリ・ラムシ監督の解任を決め、２０２２年カタール大会でサウジアラビア代表を率いたエルベ・ルナール氏を電撃招へいした。

同メディアは「日本代表は、ルナール監督にとっておなじみの相手と対戦することになる。同監督は、２０２２年ワールドカップ開幕戦でサウジアラビア代表を率いて、世界王者アルゼンチンに２―１の番狂わせの勝利をもたらし、昨年４月まで再びサウジアラビア代表の指揮を執っていた」と新指揮官への期待を寄せた。さらに、ルナール監督の記者会見での「私にとって、今の日本はアジアで最高のチームだ。この代表チームの質はよく分かっているが、現時点では自分たちのことに集中しなければならない」とのコメントを紹介した。

決戦を前に両チームに激震が走る中、森保ジャパンは勝ち点３を確保できるか。