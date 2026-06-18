意外と知らない！「世界で唯一の五本指下駄」ができるまでの全工程
YouTubeチャンネル「THE PROCESS ザ・プロセス」が、「世界で唯一の五本指下駄の製造工程！GETALS（ゲタル）が作られるまで」と題した動画を公開した。「嵯峨乃や」の大森將人氏による、五本指下駄「GETALS」の緻密な製造工程を紹介している。足の指を開放し、健康促進をサポートするこの下駄が、どのような手順で作られているのかを詳細に記録している。
動画は、木材の加工工程からスタートする。丸鋸盤で木材を適切なサイズにカットした後、機械にセットする。プログラムされた精密な動きにより、一枚の木材から下駄の土台となる部分が削り出されていく。特徴的である五本指の形状が、機械の正確な動きによって徐々に形作られていく様子が収められている。
続いて、足の指に挟む鼻緒の作成工程が映し出される。布地をミシンで丁寧に縫い合わせた後、細い棒を使って裏返し、筒状にする。その中に芯となる紐を通していく作業は、手先の器用さが求められる。機械による正確な加工と、熟練の手作業が見事に融合している。
削り出された土台は、サンダーを用いて表面や縁が滑らかに研磨される。その後、底面には耐久性に優れたビブラムソールなどが専用の接着剤で貼り付けられ、ローラーを使ってしっかりと圧着される。最後に、大森氏の手によって鼻緒が土台に取り付けられ、細部を調整して完成となる。
動画の最後では、完成したGETALSを実際に履いている様子や、「室内での健康グッズ」であるヘルスタイプ、「運動機能向上グッズ」であるアスリートタイプなどのバリエーションが紹介される。岐阜県の「飛騨・美濃すぐれもの」にも認定されているという。職人の手仕事と機械加工が織りなす製造工程を知ることで、製品への信頼と愛着がさらに深まるだろう。
動画は、木材の加工工程からスタートする。丸鋸盤で木材を適切なサイズにカットした後、機械にセットする。プログラムされた精密な動きにより、一枚の木材から下駄の土台となる部分が削り出されていく。特徴的である五本指の形状が、機械の正確な動きによって徐々に形作られていく様子が収められている。
続いて、足の指に挟む鼻緒の作成工程が映し出される。布地をミシンで丁寧に縫い合わせた後、細い棒を使って裏返し、筒状にする。その中に芯となる紐を通していく作業は、手先の器用さが求められる。機械による正確な加工と、熟練の手作業が見事に融合している。
削り出された土台は、サンダーを用いて表面や縁が滑らかに研磨される。その後、底面には耐久性に優れたビブラムソールなどが専用の接着剤で貼り付けられ、ローラーを使ってしっかりと圧着される。最後に、大森氏の手によって鼻緒が土台に取り付けられ、細部を調整して完成となる。
動画の最後では、完成したGETALSを実際に履いている様子や、「室内での健康グッズ」であるヘルスタイプ、「運動機能向上グッズ」であるアスリートタイプなどのバリエーションが紹介される。岐阜県の「飛騨・美濃すぐれもの」にも認定されているという。職人の手仕事と機械加工が織りなす製造工程を知ることで、製品への信頼と愛着がさらに深まるだろう。
YouTubeの動画内容
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