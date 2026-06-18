HDMIケーブル1本で接続！幅50cmのコンパクトサウンドバー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、テレビの音声をクリアに再生し、HDMI ARC対応で配線もすっきり設置できる最大60W出力のコンパクトサウンドバー「400-SP129」を発売した。
■HDMI ARC対応でテレビ周りをスマートに整理
テレビ周辺はレコーダーやゲーム機などの配線で煩雑になりがちだ。本製品はHDMI ARCに対応しているため、テレビとはHDMIケーブル1本で接続可能。複雑な配線を減らし、設置や設定もスムーズに行える。テレビ台周辺をすっきり見せながら、高音質なサウンド環境を手軽に構築できる。
■幅約50cmのコンパクト設計で設置しやすい
本製品は幅約50cmのコンパクト設計を採用しており、大型のサウンドバーでは設置が難しいテレビ台やデスク周りにもすっきり収まる。テレビ前はもちろん、PCモニター下に設置して動画視聴やゲーム用途に活用することも可能だ。圧迫感を抑えながら最大60Wの迫力あるサウンドを実現し、省スペースと高音質を両立。さらに壁掛け設置にも対応しているため、お部屋のレイアウトに合わせて柔軟に設置できる。
■最大60W出力で映画やゲームの臨場感を向上
左右合計60Wの高出力スピーカーを搭載し、映画の迫力ある効果音やゲームの臨場感をしっかり再現する。テレビ内蔵スピーカーでは物足りなかったサウンドも、豊かな音量と広がりのある音場で楽しめる。お気に入りの映像コンテンツやライブ映像も、まるでその場にいるような没入感で体験できる。
■コンテンツに合わせて選べる4つのサウンドモード
映画、音楽、ニュース、ゲームの4つのサウンドモードを搭載しており、視聴するコンテンツに合わせて最適な音質へ切り替えられる。ニュースでは人の声を聞き取りやすく、映画では迫力あるサウンドを楽しむなど、シーンごとに快適な視聴環境を提供。ワンタッチ操作で簡単に切り替えられるため、日常使いにも便利だ。
■Bluetooth対応でテレビ以外の使い方も広がる
テレビ用スピーカーとしてだけでなく、Bluetooth接続によるワイヤレススピーカーとしても活躍する。スマートフォンやタブレットの音楽を手軽に再生できるほか、USBメモリ内の音楽再生にも対応。さらに壁掛け設置も可能なため、リビングや寝室、デスク周りなど設置場所を選ばず柔軟に利用できる。
■最大60W出力のコンパクトサウンドバー「400-SP129」
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■幅約50cmのコンパクト設計で設置しやすい
本製品は幅約50cmのコンパクト設計を採用しており、大型のサウンドバーでは設置が難しいテレビ台やデスク周りにもすっきり収まる。テレビ前はもちろん、PCモニター下に設置して動画視聴やゲーム用途に活用することも可能だ。圧迫感を抑えながら最大60Wの迫力あるサウンドを実現し、省スペースと高音質を両立。さらに壁掛け設置にも対応しているため、お部屋のレイアウトに合わせて柔軟に設置できる。
■最大60W出力で映画やゲームの臨場感を向上
左右合計60Wの高出力スピーカーを搭載し、映画の迫力ある効果音やゲームの臨場感をしっかり再現する。テレビ内蔵スピーカーでは物足りなかったサウンドも、豊かな音量と広がりのある音場で楽しめる。お気に入りの映像コンテンツやライブ映像も、まるでその場にいるような没入感で体験できる。
■コンテンツに合わせて選べる4つのサウンドモード
映画、音楽、ニュース、ゲームの4つのサウンドモードを搭載しており、視聴するコンテンツに合わせて最適な音質へ切り替えられる。ニュースでは人の声を聞き取りやすく、映画では迫力あるサウンドを楽しむなど、シーンごとに快適な視聴環境を提供。ワンタッチ操作で簡単に切り替えられるため、日常使いにも便利だ。
■Bluetooth対応でテレビ以外の使い方も広がる
テレビ用スピーカーとしてだけでなく、Bluetooth接続によるワイヤレススピーカーとしても活躍する。スマートフォンやタブレットの音楽を手軽に再生できるほか、USBメモリ内の音楽再生にも対応。さらに壁掛け設置も可能なため、リビングや寝室、デスク周りなど設置場所を選ばず柔軟に利用できる。
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