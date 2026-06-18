6月16日、歌手の中島美嘉がInstagramを更新。情報番組『ノンストップ!』（フジテレビ系）出演時のオフショットを公開し、その大胆なスタイルが注目を集めている。

中島は《見てくれた方 ありがとうございます》と投稿。6月17日に発売された新曲『光』のプロモーションのため『ノンストップ!』に出演した際の写真を公開した。

「中島さんは、黒のパンツに白いレースジャケットを合わせたコーディネートを披露。ジャケットのなかには胸元がレースで飾られたインナーを着用しており、大きく開いた胸元からは豪華なタトゥーがのぞいていました。その飾らない姿に、ファンからさまざまな声が寄せられています」（芸能ジャーナリスト）

SNSでは、

《中島美嘉さんタトゥー凄いね》

《姫カット似合ってる》

といった声があがっている。

中島は、2001年放送のドラマ『傷だらけのラブソング』（フジテレビ系）で女優デビューし、同作の主題歌『STARS』で歌手デビューも果たした。その後、2005年公開の映画『NANA』では主人公・大崎ナナを演じ、NANA starring MIKA NAKASHIMA名義でリリースした主題歌『GLAMOROUS SKY』が大ヒット。ファッションやメイク、生き方まで含めた独自の世界観は若者を中心に支持を集め、一時代を築いた。

「中島さんはデビュー当初から、既存のアイドル像や女性アーティスト像にとらわれない存在として支持されてきました。近年はタトゥーだけでなく、白髪や加齢による変化なども隠さず発信する芸能人が増えています。タトゥーに対する価値観は人それぞれですが、芸能界全体を見ると、以前よりもオープンにするケースが増えているのは事実です」（前出・芸能ジャーナリスト）

近年は海外アーティストだけでなく、国内の著名人の間でも、タトゥーをファッションや自己表現の一部として公開するケースが珍しくなくなった。

「SNSの普及によって、ありのままの自分を見せる価値観が広がっています。中島さんもそうした流れのなかで、自身のスタイルを隠すことなく発信しているのでしょう。近年はライブ活動や楽曲制作にも精力的で、新曲『光』でも変わらない表現力を見せています。長年にわたり独自の美学を貫いてきたからこそ、多くのファンが共感するのだと思います」（同前）

デビューから25年近くが経ったいまも、中島らしい唯一無二の世界観は健在だ。