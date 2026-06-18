『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年！スタジオツアー東京で特別企画「ホグワーツからの招待状」が好評開催中

映画制作の舞台裏を本物のセットとともに体験できるワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター（以下、スタジオツアー東京）が、2026年6月16日（火）に開業三周年を迎える。スタジオツアー東京では、映画第1作の公開25周年を記念した特別企画「ホグワーツからの招待状」が、2026年9月6日（日）までの期間限定で開催中だ。

「原作への敬意」から始まったプロジェクト

すべての礎となった原作小説に、プロデューサーのデイビッド・ヘイマンが出会ったのは1997年のこと。まだ本の存在がほんの一握りの読者にしか知られていない頃だったが、原稿を一読したヘイマンはその圧倒的な魅力に引き込まれた。「そのストーリーが面白いアイデアというどころか、傑作といえるほど素晴らしいものだった。その瞬間、その本が特別なものだと確信して、翌朝早速、映画化権の取得に乗り出したんだ」と後に明かしている。原作者のJ.K. ローリングに面会したヘイマンは、“映画は原作に忠実なものにし、ローリング自身が完全に納得できるものにする”という映画化に対する意図を明確に伝えたという。この徹底した原作への深い敬意こそが、世界中を魅了するシリーズすべての出発点になったのだ。

妥協なきクリエイションの歩みと職人たちの情熱

魔法の世界をスクリーンに立ち上げるため、制作陣はデジタル処理だけに頼るのではない、職人たちの「物づくり」の技術を結集させた。プロダクションデザイナーのスチュアート・クレイグは、ローリングが目の前で描いたホグワーツ周辺の地図をベースに、あの美しいホグワーツ城のデザインを構築。その地図のコピーを、シリーズの製作中ずっと事務所の壁に留めていたという。 クリス・コロンバス監督はクレイグの仕事ぶりを、「スチュアートは、本で読んだ世界と同じような世界を創り出す。でも、それは本のとおりの世界じゃないんだ。彼は、原作の世界をもとにして、さらなる夢を描き出すんだ」と称賛している。 本物の石（ヨークストーン）を敷き詰めた大広間の床や、物理的に90度回転して動く巨大な階段など、一切のチープさを許さない「本物の世界」が現実のものとなった。

また、職人たちの情熱は、画面の隅々に映る小道具（プロップス）の一つひとつにまで注がれた。 コロンバス監督が「本にある格調の高さを絶対に失わせない」と誓ったとおり、魔法界にリアリティを持たせるための細部へのこだわりはつねに徹底されている。 大広間のテーブルに並ぶ食器類や、ダイアゴン横丁のショップに積み上げられた数千個の「オリバンダーの杖の箱」、さらにはハリーのもとに届く無数の「ホグワーツからの招待状」の手紙にいたるまで、その多くが手作業で精巧に作られた。 スタジオツアー東京の館内では、映画と同じクオリティで再現された、一切の妥協を許さない造形のディテールを実際に間近で鑑賞することができる。

『ハリー・ポッターと賢者の石』デジタル配信中

ブルーレイ&DVD 発売元/販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

権利元:ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

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本物の魔法の世界を体験！特別企画「ホグワーツからの招待状」

こうした監督やクリエイター、美術スタッフたちが情熱を注いだセットや小道具を、実際にこの目で直接観ることができる場所が、スタジオツアー東京だ。 館内には、当時の美術スタッフたちの技術と熱量がそのまま息づいており、精緻に再現された「大広間」や「動く階段」、「ダイアゴン横丁」などのセットを間近で見ることができる。 単に雰囲気を楽しむだけでなく、作り手たちの「本気」に包まれる、知的な非日常の空間が広がっているのだ。

現在好評開催中の特別企画「ホグワーツからの招待状」は、シリーズ第1作目となる映画『ハリー・ポッターと賢者の石』をテーマに、長年のファンはもちろん、これから作品に触れる人にとっても、ハリー・ポッターの冒険のはじまりを体験できる企画となっている。 期間中は、無数のキャンドルが灯る大広間が、＜組分けの儀式＞の舞台へと変貌するなど、ハリーが初めて出会い、胸を躍らせた驚きと興奮に満ちた日々をたどるように、“魔法の世界”が次々と広がっていく。 さらに、本企画の開催に合わせた限定フードやグッズも登場している。

Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter.

当時、限られたキャストやスタッフだけが行くことのできた映画の撮影現場。私たちがこれまでスクリーンのレンズ越しにしか覗くことのできなかったあの魔法の世界が、今、本物の空間として目の前に広がっている。 一通の手紙に導かれ、伝説の始まりとなった舞台裏へ。職人たちのイマジネーションが形作った「本物の世界」を目撃する旅へと、ぜひ足を運んでみてほしい。

特別企画「ホグワーツからの招待状」概要

「ホグワーツからの招待状」は2026年9月6日（日）まで実施中。

特設サイト：https://www.wbstudiotour.jp/invitation-from-hogwarts/

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