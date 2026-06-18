【サイボーグ009 ネメシス】配信は7月19日に決定！ キービジュアル公開
2026年夏に配信予定の新作アニメーション『サイボーグ009 ネメシス』。配信日と配信プラットフォームが決定、キービジュアルも公開された。
『サイボーグ009』は、009（ゼロゼロナイン）・島村ジョーをはじめとする9人のゼロゼロナンバーサイボーグたちが、悪の組織ブラック・ゴーストにより戦争のための兵器として改造手術を受けながらも組織を脱出し、世界から争いを無くすために戦う物語。
1964年7月19日に『少年キング』で連載開始されてから、各雑誌に30年以上も連載され、アニメ、映画と各メディアにも展開されている。石ノ森章太郎のライフワークとなった作品。2024年7月19日、作品誕生60周年を迎えた。
このたび、『サイボーグ009 ネメシス』の配信日が7月19日（日）に決定。配信プラットフォームは、ABEMA プレミアム、d アニメストア、U-NEXT、アニメ放題、Prime Video、DMM TV、FOD、Hulu、バンダイチャンネル、J：COM STREAM、TELASA、milplus 見放題プライム、ふらっと動画となる。
また公開されたキービジュアルは、世界の平和を陰から支えてきた009／島村ジョーらゼロゼロナンバーサイボーグたちと、彼らに代わり新たなる力で世界を変えようと結成された、N009／グラビトン率いる「ネメシス」の面々が勢揃いした、豪華で緊張感に満ちたデザインとなっている。
より優れた能力を持つ新たなサイボーグ集団を相手に繰り広げられる、9対9のバトル。サイボーグ戦士たちの限界を超える激戦の予感に期待が膨らむ。
『サイボーグ009』の物語は新たなステージに突入する。
さらにオープニング主題歌『誰がために』（杏子）のCDリリースも、7月19日（日）に決定。
こちらもお見逃しなく。
＞＞＞キービジュアルや『誰がために』ジャケットをチェック！（写真2点）
（C）石森プロ
『サイボーグ009』は、009（ゼロゼロナイン）・島村ジョーをはじめとする9人のゼロゼロナンバーサイボーグたちが、悪の組織ブラック・ゴーストにより戦争のための兵器として改造手術を受けながらも組織を脱出し、世界から争いを無くすために戦う物語。
1964年7月19日に『少年キング』で連載開始されてから、各雑誌に30年以上も連載され、アニメ、映画と各メディアにも展開されている。石ノ森章太郎のライフワークとなった作品。2024年7月19日、作品誕生60周年を迎えた。
また公開されたキービジュアルは、世界の平和を陰から支えてきた009／島村ジョーらゼロゼロナンバーサイボーグたちと、彼らに代わり新たなる力で世界を変えようと結成された、N009／グラビトン率いる「ネメシス」の面々が勢揃いした、豪華で緊張感に満ちたデザインとなっている。
より優れた能力を持つ新たなサイボーグ集団を相手に繰り広げられる、9対9のバトル。サイボーグ戦士たちの限界を超える激戦の予感に期待が膨らむ。
『サイボーグ009』の物語は新たなステージに突入する。
さらにオープニング主題歌『誰がために』（杏子）のCDリリースも、7月19日（日）に決定。
こちらもお見逃しなく。
＞＞＞キービジュアルや『誰がために』ジャケットをチェック！（写真2点）
（C）石森プロ
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