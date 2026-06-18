日テレ「ヒルナンデス」番組の偽アカウント確認で注意喚起「個人情報等の入力や返信は行わず、速やかに削除・ブロックを」
【モデルプレス＝2026/06/18】日本テレビ系『ヒルナンデス！』（毎週月〜金曜ひる11時55分〜）の公式X（旧Twitter）が6月17日、更新された。同番組を偽る偽アカウントについて触れ、注意喚起した。
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同番組は「当社ブランドを騙る偽アカウントによる不審なDMやメールに関する注意喚起」と題したお知らせを公開。「当番組を名乗る偽アカウントによる『なりすまし行為』を確認しております」とし、「当番組から以下のような行為を行うことはございませんのでご注意ください」と伝えた。
そして「リプライやDMで、PayPay等の送金サービスを利用した金銭のやり取りを求めること」「キャンペーン当選に際し、クレジットカード番号や暗証番号の入力を求めること」「公式アカウントのユーザー名（@hirunandes_4ntv）以外から、重要情報の入力を促すDMを送ること」の3つをあげた。
最後には「万が一、不審な連絡を受け取ったら不審なDMやメールに記載されたURLには絶対にアクセスしないでください」と呼びかけ、「また、個人情報等の入力や返信は行わず、速やかに削除・ブロックをお願いいたします」と結んでいる。（modelpress編集部）
当社ブランドを騙る偽アカウントによる不審なDMやメールに関する注意喚起
当番組を名乗る偽アカウントによる「なりすまし行為」を確認しております。当番組から以下のような行為を行うことはございませんのでご注意ください。
・リプライやDMで、PayPay等の送金サービスを利用した金銭のやり取りを求めること
・キャンペーン当選に際し、クレジットカード番号や暗証番号の入力を求めること
・公式アカウントのユーザー名（@hirunandes_4ntv）以外から、重要情報の入力を促すDMを送ること
■万が一、不審な連絡を受け取ったら不審なDMやメールに記載されたURLには絶対にアクセスしないでください。また、個人情報等の入力や返信は行わず、速やかに削除・ブロックをお願いいたします。
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◆「ヒルナンデス！」偽アカウント確認で注意喚起
同番組は「当社ブランドを騙る偽アカウントによる不審なDMやメールに関する注意喚起」と題したお知らせを公開。「当番組を名乗る偽アカウントによる『なりすまし行為』を確認しております」とし、「当番組から以下のような行為を行うことはございませんのでご注意ください」と伝えた。
最後には「万が一、不審な連絡を受け取ったら不審なDMやメールに記載されたURLには絶対にアクセスしないでください」と呼びかけ、「また、個人情報等の入力や返信は行わず、速やかに削除・ブロックをお願いいたします」と結んでいる。（modelpress編集部）
◆全文
当社ブランドを騙る偽アカウントによる不審なDMやメールに関する注意喚起
当番組を名乗る偽アカウントによる「なりすまし行為」を確認しております。当番組から以下のような行為を行うことはございませんのでご注意ください。
・リプライやDMで、PayPay等の送金サービスを利用した金銭のやり取りを求めること
・キャンペーン当選に際し、クレジットカード番号や暗証番号の入力を求めること
・公式アカウントのユーザー名（@hirunandes_4ntv）以外から、重要情報の入力を促すDMを送ること
■万が一、不審な連絡を受け取ったら不審なDMやメールに記載されたURLには絶対にアクセスしないでください。また、個人情報等の入力や返信は行わず、速やかに削除・ブロックをお願いいたします。
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