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【注意】人件費の減らし方を間違えると組織崩壊します。危険な削減方法とは？

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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【注意】人件費の減らし方を間違えると組織崩壊します。危険な削減方法とは？」と題した動画を公開した。これまで延べ1万社以上に黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、間違った人件費削減が引き起こすリスクと、会社を成長させる正しいアプローチについて解説した。



市ノ澤氏はまず、人件費を10%削減した場合の「良い影響」として、固定費が減ることで損益分岐点が下がり、利益が増えやすくなる点を挙げる。一方で「悪い影響」として、単純な給与や報酬のカットは従業員のモチベーションを著しく低下させると指摘する。従業員満足度と顧客満足度は一体であり、従業員のやる気がなくなればサービスの質が落ち、結果的に売上低下に繋がってしまう。



さらに、給与の一律カットや明確な理由のない報酬の引き下げは、会社を見限る要因になると警告。「優秀な人というのは優秀だからどこでも働ける」ため、しがみつく理由がない優秀な人材から真っ先に辞めていくという。その結果、残された社員の負担が増し、最悪の場合は組織崩壊や離職の連鎖に陥ると語った。



では、どのように人件費をコントロールすべきか。市ノ澤氏は正しい減らし方の筆頭に「生産性向上」を挙げる。これは人件費の絶対額を削るのではなく、一人当たりの稼ぐ額を増やし、利益に対する人件費の割合を下げるというアプローチだ。加えて、不要な事務作業を減らす「管理部門の合理化」や、固定費を変動費化できる「業務委託の活用」も有効な手段として紹介した。



「固定費は少ない方がいいが、やり方を間違えると崩壊する」と市ノ澤氏は結論付ける。単純に経費を削るのではなく、一人ひとりの生産性を高めて利益を増やすという、経営の本質を突いた解説となっている。