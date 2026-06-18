この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【注意】人件費の減らし方を間違えると組織崩壊します。危険な削減方法とは？」と題した動画を公開した。これまで延べ1万社以上に黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、間違った人件費削減が引き起こすリスクと、会社を成長させる正しいアプローチについて解説した。

市ノ澤氏はまず、人件費を10%削減した場合の「良い影響」として、固定費が減ることで損益分岐点が下がり、利益が増えやすくなる点を挙げる。一方で「悪い影響」として、単純な給与や報酬のカットは従業員のモチベーションを著しく低下させると指摘する。従業員満足度と顧客満足度は一体であり、従業員のやる気がなくなればサービスの質が落ち、結果的に売上低下に繋がってしまう。

さらに、給与の一律カットや明確な理由のない報酬の引き下げは、会社を見限る要因になると警告。「優秀な人というのは優秀だからどこでも働ける」ため、しがみつく理由がない優秀な人材から真っ先に辞めていくという。その結果、残された社員の負担が増し、最悪の場合は組織崩壊や離職の連鎖に陥ると語った。

では、どのように人件費をコントロールすべきか。市ノ澤氏は正しい減らし方の筆頭に「生産性向上」を挙げる。これは人件費の絶対額を削るのではなく、一人当たりの稼ぐ額を増やし、利益に対する人件費の割合を下げるというアプローチだ。加えて、不要な事務作業を減らす「管理部門の合理化」や、固定費を変動費化できる「業務委託の活用」も有効な手段として紹介した。

「固定費は少ない方がいいが、やり方を間違えると崩壊する」と市ノ澤氏は結論付ける。単純に経費を削るのではなく、一人ひとりの生産性を高めて利益を増やすという、経営の本質を突いた解説となっている。

YouTubeの動画内容

01:18

人件費を10%削減すると会社に何が起こるのか？
07:00

間違った削減方法が招く「組織崩壊」と離職の連鎖
10:20

正しい人件費の減らし方(1)生産性の向上
15:34

正しい人件費の減らし方(2)業務委託の活用
18:22

まとめ：人件費を削るより利益を増やせ

関連記事

【危険】会社の〇〇が高い企業は資金繰りが悪化する！今すぐあなたもチェックしてください！

【危険】会社の〇〇が高い企業は資金繰りが悪化する！今すぐあなたもチェックしてください！

 大儲けする社長は決算書の〇〇を理解している！キャッシュリッチ企業の裏側をお話しします。

大儲けする社長は決算書の〇〇を理解している！キャッシュリッチ企業の裏側をお話しします。

 【必見】〇〇のバランスが良い企業は最強です！財務に強い会社の秘密を特別に教えます。

【必見】〇〇のバランスが良い企業は最強です！財務に強い会社の秘密を特別に教えます。
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

黒字社長の絶対つぶれない経営学_icon

黒字社長の絶対つぶれない経営学

YouTube チャンネル登録者数 7.13万人 2159 本の動画
free@libertad.fun
youtube.com/channel/UCZmJlJEshBDGpEqa30i6ltw YouTube