大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のウルフドッグス名古屋が17日（水）、13選手と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

2025-26シーズンはSVリーグ4位、天皇杯優勝という結果を残したWD名古屋。契約を更新したのは、セッターの深津英臣（36）と前田凌吾（23）、アウトサイドヒッターの山田脩造（33）、エイメン・ブゲラ（24）、水町泰杜（24）、山崎彰都（28）、ミドルブロッカーの澤田晶（24）、山粼真裕（23）、傳田亮太（34）、ノルベルト・フベル（27）、オポジットの宮浦健人（27）と豊田譲（23）、リベロの市川健太（27）の総勢13名だ。

ベテランセッターの深津は大学卒業後に11年間在籍したパナソニックパンサーズ（現・大阪ブルテオン）を退団後、2024-25シーズンよりWD名古屋に加入。前田は2025年に内定選手として加入した、これから期待されるルーキーだ。

そしてビーチバレーとの二刀流でも活躍し、その明るさと実力でチームをけん引する水町、今シーズンよりチームに加入し、強力な攻撃の要となったフベル、ブゲラ、宮浦の3選手も残留。また、2024-25シーズンよりチームに加入した中央大学の同期の澤田と山粼、岐阜協立大学出身の豊田の若手3選手も契約が更新されている。

最後に、それぞれ大学卒業後からWD名古屋一筋の山田、山崎、傳田、市川の4選手が、来シーズンも継続してチームを支える。

契約更新された13名はクラブを通じてコメントを発表している。

■山田脩造

「2026-27シーズンもウルフドッグス名古屋でプレーさせていただくことになりました。一分一秒を大切にし、ウルドファミリーの皆さんとともに前へ進んでいきたいと思っています。また、自分にできること、求められていることに応えられるよう、日々精進していきます。共に素晴らしい景色を見ましょう！GO！WOLFDOGS！」

■澤田晶

「今シーズンもウルフドッグス名古屋という素晴らしいチームでプレーできることを大変嬉しく思います。自分自身の役割を常に考え、その責任を全うし、多くの皆様から応援していただける選手、チームを目指して全力で戦ってまいります。引き続きご声援のほどよろしくお願いいたします」

■深津英臣

「今シーズンもウルフドッグス名古屋で戦えることを嬉しく思います！良い時も、そうでない時も、すべての時間をウルドファミリー全員で感じましょう！そして優勝という目標に向かって一丸となって戦いましょう！やるぞー！」

■山粼真裕

「応援しサポートいただくウルドファミリーの皆様への感謝の気持ちを忘れず、昨シーズンの経験を糧に、より高いレベルでチームに貢献できる選手を目指して日々努力してまいります。また、現状に満足することなく貪欲に成長を追求し、チームの勝利に貢献できるよう全力を尽くします。今シーズンも温かいご声援をよろしくお願いいたします」

■前田凌吾

「2026-27シーズン、ウルフドッグス名古屋でプレーできることを嬉しく思います。勇気と感動を与え続けられる選手を目指すとともに、ウルドファミリーの皆様と最高の景色を見るために、日々成長していきたいと思います。今後とも温かいご声援をよろしくお願いいたします」

■エイメン・ブゲラ

「ウルフドッグス名古屋と契約を更新できて、とても嬉しく思います。ここは自分にとって居心地よく大好きな場所で、新シーズンが待ちきれません。エントリオで皆さんにお会いできるのを心待ちにしています！またすぐにお会いしましょう!!」

■傳田亮太

「いつも熱いご声援をいただきありがとうございます。今シーズンもチームの一員としてともに戦えることを嬉しく思います。さらなる飛躍を目指し、全力で勝利を掴み取りましょう！引き続き熱い応援をよろしくお願いいたします」

■水町泰杜

「今シーズンもウルフドッグス名古屋でプレーできることを嬉しく思います。チームにとって必要とされる選手、そして人間であり続けられるよう、自分にできることを精一杯やっていきます。応援よろしくお願いいたします」

■宮浦健人

「昨シーズンはたくさんの応援をいただき、ありがとうございました。2026-27シーズンもウルフドッグス名古屋の一員としてプレーできることを嬉しく思います。昨シーズンの悔しさを晴らせるよう、チーム一丸となって頑張っていきます。引き続き熱い応援をよろしくお願いいたします」

■市川健太

「今シーズンもウルフドッグス名古屋の一員として戦えることを嬉しく思います。ウルドファミリーの皆さんとともに、多くの試合で喜びを分かち合えるよう頑張ります。応援よろしくお願いします！」

■豊田譲

「2026-27シーズンもウルフドッグス名古屋の一員として戦えることを、とても嬉しく思います。昨シーズンは怪我で試合に出ることができず、とても悔しい思いをしました。今シーズンはチームに貢献できるよう頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします！」

■山崎彰都

「今シーズンもウルフドッグス名古屋の一員としてプレーできることを嬉しく思います！選手・スタッフ・ファンの皆さんとともに、優勝を目指して頑張ります！今後とも応援よろしくお願いします！」

■ノルベルト・フベル

「今シーズンもウルフドッグスでプレーできることをとても嬉しく思います。ここは本当に居心地が良いと感じています」