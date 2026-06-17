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YouTubeチャンネル「おみゃーの栃木食べ歩き」が、「【栃木グルメ】初体験のビルマ汁が衝撃の味だった！ 益子のそば 炉庵(ろあん)【栃木県益子町】177」を公開した。

本動画では、栃木県益子町の夏のご当地グルメである「ビルマ汁」や、こだわりの「十割そば」を実食し、その魅力を詳しくレポートしている。

※2021年8月に公開した動画を元に執筆しているため、現在とはメニュー内容や価格が異なる場合があります。



「益子のそば 炉庵」は、道祖土ばいぱす通り沿いに店を構える人気店だ。

多彩なメニューが揃う中、今回おみゃーは「ビルマ汁 うどん」と単品の「とろろご飯」を、同行者のおはるは「十割そば 天ぷら付」を注文した。



まずはおはるが、メインの十割そばを実食。

「喉越しが良くコシがあり、甘みのあるそば」と評し、少し濃いめのつゆとの相性の良さを伝えた。

ナスやマイタケ、カボチャ、エビなどの天ぷらについても、サクサクの衣としっかりとした具材の味わいを高く評価している。



続いて、おみゃーが益子町の夏のソウルフード「ビルマ汁」を口に運ぶ。

ビルマ汁とは、トマトやナス、インゲン、ジャガイモなどたっぷりの夏野菜と豚肉を煮込んだ、カレー風味で辛味のあるスープだ。

熱々のスープを一口すすると、「まず最初に喉にガツンとした辛味が来ます」と驚きの表情を見せつつ、「野菜の旨味とコクがすごい」と絶賛。

さらに、爽やかなカレーの風味とトマトの酸味が合わさることで、すっきりとした味わいに仕上がっていると解説した。

もっちりとしたうどんとの絡みも抜群で、熱々のスープと麺を夢中で頬張る姿が収められている。



また、サイドメニューとして注文した「とろろご飯」は、ご飯の中にそばの実が入っているのが特徴。

「優しく上品な味わいで、そばの実の食感がとても良い」と満足げに語った。



未知のご当地グルメ「ビルマ汁」のスパイシーで奥深い味わいと、本格的なそばの魅力を余すところなく伝えた本動画。

益子町を訪れた際のランチ選びにおいて、地域の豊かな食文化に触れる大きなヒントとなるだろう。