【どんぐり共和国】釣りを楽しむトトロたちを表現したオルゴールと、扇子袋が登場！
「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」より、トトロたちが釣りを楽しむ様子を表現した「となりのトトロ オルゴール トトロたちの釣り日和」と、夏のおでかけに扇子をすっきりと持ち歩ける「となりのトトロ 扇子袋 薄藍色」「魔女の宅急便 扇子袋 山吹色」が、2026年6月20日（土）より発売される。
＞＞＞どんぐり共和国の新アイテムをチェック！（写真9点）
「となりのトトロ オルゴール トトロたちの釣り日和」は、森のそばの池でトトロたちが釣りを楽しむ、穏やかなひとときを切り取ったようなオルゴール。
切り株に座る大トトロや、釣り竿を手にした中トトロ、池の水面を思わせる透明感のある表現など、眺める角度によってさまざまな発見を楽しめる。中トトロが釣りをしている様子を横目で静かに見守る大トトロや小トトロの視線や、中トトロが釣り上げたザリガニの細かな造形にもこだわり、トトロたちの豊かな表情を感じられる遊び心のある仕上がりとなっている。
曲に合わせて本体が回転し、「さんぽ」のメロディがお部屋にやさしく広がる。
「となりのトトロ 扇子袋 薄藍色」と「魔女の宅急便 扇子袋 山吹色」は、夏のおでかけに涼を添える扇子を、スタジオジブリ作品のモチーフとともに持ち歩ける扇子袋。
「となりのトトロ 扇子袋 薄藍色」は涼やかな薄藍色にトトロの刺繍を、「魔女の宅急便 扇子袋 山吹色」は夏の日差しを思わせる山吹色にジジの刺繍をあしらったデザイン。
表地には和の雰囲気になじむ落ち着いた色味を採用し、内生地には開いたときに印象的な鮮やかな色を合わせている。綿100％の日本製で、この季節におすすめの「となりのトトロ 扇子 水輪に金魚」や「魔女の宅急便 扇子 檸檬」をすっきりと持ち歩ける、夏のおでかけにぴったりのアイテムだ。
（C） Studio Ghibli
（C） 1989 Eiko Kadono/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, N
＞＞＞どんぐり共和国の新アイテムをチェック！（写真9点）
「となりのトトロ オルゴール トトロたちの釣り日和」は、森のそばの池でトトロたちが釣りを楽しむ、穏やかなひとときを切り取ったようなオルゴール。
切り株に座る大トトロや、釣り竿を手にした中トトロ、池の水面を思わせる透明感のある表現など、眺める角度によってさまざまな発見を楽しめる。中トトロが釣りをしている様子を横目で静かに見守る大トトロや小トトロの視線や、中トトロが釣り上げたザリガニの細かな造形にもこだわり、トトロたちの豊かな表情を感じられる遊び心のある仕上がりとなっている。
曲に合わせて本体が回転し、「さんぽ」のメロディがお部屋にやさしく広がる。
「となりのトトロ 扇子袋 薄藍色」は涼やかな薄藍色にトトロの刺繍を、「魔女の宅急便 扇子袋 山吹色」は夏の日差しを思わせる山吹色にジジの刺繍をあしらったデザイン。
表地には和の雰囲気になじむ落ち着いた色味を採用し、内生地には開いたときに印象的な鮮やかな色を合わせている。綿100％の日本製で、この季節におすすめの「となりのトトロ 扇子 水輪に金魚」や「魔女の宅急便 扇子 檸檬」をすっきりと持ち歩ける、夏のおでかけにぴったりのアイテムだ。
（C） Studio Ghibli
（C） 1989 Eiko Kadono/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, N
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優