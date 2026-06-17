爽やかな香り！ピリッとした辛味が口いっぱいに広がる「青唐辛子からあげ」
とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、エバーアクション株式会社は、2026年6月19日(金)より国内のからあげ縁にて「青唐辛子からあげ」の販売を期間限定で開始する。
■みずみずしさと刺激的な辛みが、初夏にふさわしい
昨年8月に期間限定で販売し、好評を博した「青唐辛子からあげ」を2026年6月19日(金)より「からあげ縁」にて期間限定で販売開始する。赤唐辛子になる前の未熟な状態の青唐辛子は、みずみずしさと刺激的な辛みが特徴だ。ペーストにした青唐辛子と塩ベースの漬け込みダレに揉みこんだからあげは、爽やかな香りにピリッとした辛味が口いっぱいに広がる。「青唐辛子からあげ」は、からあげ単品と2種類のお弁当を用意している。
■商品概要
※⼀部店舗は、メニューや価格が異なる。店舗情報にて各店舗の取扱メニューを確認できる。
【テイクアウト】
〇青唐辛子からあげ 100g310円(税込334円)
〇青唐辛子からあげ弁当 890円(税込961円)
青唐辛子からあげ4個、千切りキャベツ、ごはん
〇青唐辛子からあげ合盛り弁当 820円(税込885円)
青唐辛子からあげ2個、カリッともも2個、千切りキャベツ、ごはん
■からあげ専門店「からあげ 縁 - YUKARI -」
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※⼀部店舗は、メニューや価格が異なる。店舗情報にて各店舗の取扱メニューを確認できる。
【テイクアウト】
〇青唐辛子からあげ 100g310円(税込334円)
〇青唐辛子からあげ弁当 890円(税込961円)
青唐辛子からあげ4個、千切りキャベツ、ごはん
〇青唐辛子からあげ合盛り弁当 820円(税込885円)
青唐辛子からあげ2個、カリッともも2個、千切りキャベツ、ごはん
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