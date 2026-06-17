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YouTubeチャンネル「中川夫婦のナカショーチャンネル」が「【夫婦】はじめての有馬温泉旅行(2)～夜の散策編～【Vlog】」を公開しました。動画では、六甲有馬ロープウェーから温泉街への移動で起きた思わぬハプニングから、ホテルでの豪華なディナー、そして夜の有馬温泉街をのんびりと散策する夫婦の様子が収められています。



冒頭では、ロープウェー乗り場から温泉街までの移動でタクシーが捕まらず、「遭難中です」と山の中に取り残される事態に。友人の尽力で無事にタクシーを手配し、ホテルへ帰還します。ロープウェーから温泉街まではバスやタクシーがないため、事前に宿泊先などで手配しておくのがおすすめだそうです。



無事にホテルへ到着した後は、お楽しみのディナータイム。ビールサーバーで注いだビールで乾杯し、カレーやステーキ、エビフライなど「肉々しいセット」と自称するビュッフェを堪能しました。



夕食後は、夜の温泉街へ散策に出かけます。日中とは打って変わって人通りの少ない静かな雰囲気の中、「金の湯」の前にある足湯を発見。貸切状態の足湯に足を入れると、想像以上の熱さに「めっちゃ痛い」と声を上げつつも、「逆に夜に来てよかったね」とリラックスした時間を過ごしました。



その後も長い階段を登って「銀の湯」まで足を伸ばし、夜まで営業していたお店でソフトクリームを味わうなど、街歩きを満喫。ライトアップされた川沿いの景色や「ねね像」、そして最後に「秀吉像」も発見し、充実した散策となりました。



動画の最後は、またしてもタクシーが捕まらず、急な坂道を歩いてホテルへ戻るという体力勝負の結末に。予期せぬトラブルも笑いに変えて楽しむ中川夫婦の様子は、有馬温泉の魅力とともに旅行のリアルな楽しさを伝えてくれます。次回の有馬旅行を計画する際のヒントとして、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。