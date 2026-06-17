「ドジャース１−０レイズ」（１６日、ロサンゼルス）

試合後、デーブ・ロバーツ監督は「オールドスクール（伝統的な）の戦いで１−０の試合をモノにできた。しかも２時間以内に終わるゲームだよ。こういう試合に関われて本当に楽しかった」とご満悦の表情を浮かべた。

ＭＬＢの試合では異例とも言える１時間５２分の試合時間。その超速ゲームで勝利を呼び込んだ大谷の１５号ソロには「ショウヘイがフィールド全体を使って広角に打てている時は、彼より良い選手はいないよ」と絶賛。「数週間前にも話したが、結局はあと少しのズレだった。打球自体は強かったし、二塁打やシングルは出ていた。ほんのわずかミスショットしていただけで、そこが合ってくればホームランも出るようになるという話をしていた。今はボールがよく見えているし、打つべき球をスイングできている」と評する。

また投げてはロブレスキーが無四球で６回３安打無失点の快投。リリーフ陣も含めて無駄な走者を出さなかったことで試合のペースが上がった。

指揮官は「きょう一番嬉しかったのはロボ（ロブレスキー）がずっと攻めの姿勢で投げてくれたことだ。試合展開もすごく速かった。テンポがよくてリズムがあった。ラスムセンは良い投手だし、対戦する機会は多くないけど、彼はエリートレベルの投手」と称賛。「きょうは初めての中４日だから無理はさせたくなかったけど、彼はチームに必要なもの全てを与えてくれた。今夜は６回まで投げてくれとお願いしたが、それをやり遂げてくれた。戦う姿勢も見せてくれた。それこそが彼の持ち味だ」と難敵右腕との投げ合いに負けなかった投球技術、そして強いメンタルに称賛を惜しまなかった。