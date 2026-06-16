トヨタ「ヤリス」一部改良モデルの納期は早くとも半年近く先に

2026年2月20日、トヨタは「ヤリス」を一部改良し、3月2日に発売を開始しました。

果たして現在の納期はどれぐらいなのでしょうか。トヨタディーラーに問い合わせてみました。

【画像】超カッコいい！ これが最新「ヤリス」です！（30枚）

2020年2月にデビューしたヤリスは、コンパクトカーならではの「軽快なハンドリング」という強みを活かしつつ、ユーザーのイメージを覆すほどの「上質な乗り心地」と「最新の安全・安心技術」を備えたクルマを目指して開発されたモデルです。

また、ヤリスはコンパクトカー向けTNGAプラットフォーム「GA-B」を初めて採用したモデルであり、軽量かつ高剛性、さらには低重心なボディが特長です。

パワートレインは、1リッターのガソリンエンジンのほか、新開発の1.5リッター直列3気筒「ダイナミックフォースエンジン」を採用した新世代ハイブリッドシステムを搭載しており、同クラスで世界トップレベルとなる、WLTCモード36km／Lの低燃費を実現しています。

さらに、駆動方式は2WDに加え、トヨタのコンパクトカーとして初となる、E-Four（電気式4WDシステム）を搭載しています。

2026年2月に行われた一部改良では、新たな装備品とボディカラーによる商品力の強化が中心となります。

まずハイブリッド車は「電動パーキングブレーキ」および「ブレーキホールド機能」が標準装備となり、信号待ちの際にブレーキペダルを踏んだままにする必要がなくなりました。

また、上級モデルである「Z」と「G」にはフロント席にアームレストが採用されており、より快適なドライブができるようになったほか、全グレードで「スマートエントリー＆スタートシステム（運転席・助手席・バックドア／アンサーバック機能付き）」が導入され、日常の使い勝手が向上しています。

さらに、今回の一部改良のタイミングで車内のデジタル環境がアップデートされており、「Z」グレードに10.5インチの大型ディスプレイ、「G」グレードには8インチの「ディスプレイオーディオPlus」を標準搭載しています。

そのほか、実用面でもさまざまなアップデートが行われています。

なかでも4WD車は寒冷地仕様を標準装備（2WDはメーカーオプション）した点は注目すべきポイントでしょう。

そのほか、ボディカラーには、プリウスにも設定されている新色の「マスタード」をZグレードに追加したほか、ドアミラーとシャークフィンアンテナは、全車でブラック加飾に統一されました。

シート横の回転レバーを操作してシートを回転または傾けることで、両脚をそろえたままスムーズに乗り降りできる「ターンチルトシート」の設定グレード（G、Xグレードにメーカーオプション）が変更されています。

グレード展開は5種類となり、特別仕様車のZ「URBANO（ウルバーノ）」、最上位モデル「Z」、バランスの取れたミドルグレード「G」、基本装備を備えたシンプルな「X」に加え、サブスクリプションサービス専用のハイブリッド車「U GRADE」がラインナップされています。

なお、パワートレインに変更はありません。

駆動方式はFF（2WD）、1.5リッターガソリンモデルとハイブリッドモデルには4WDが設定されています。

ボディサイズは、全長3950mm×全幅1695mm×全高1495-1510mm、ホイールベース2550mmです。

一部改良した「ヤリス」の車両本体価格は169万7300円から288万4200円です（いずれも消費税込）。

グレードにもよりますが、一部改良前と比較して10万円ほどの値上げとなります。

ユーザーの使い勝手を意識した一部改良版のヤリスですが、ユーザーの反響について、5月下旬にトヨタディーラーに問い合わせてみました。

「ヤリスの一部改良モデルが発売されておよそ3ヶ月経ちますが、各モデルともご注文可能です。

ただし…動きが早く、『半月後には状況が変わっているかもしれません』とお伝えしておく必要があります。

1リッターモデルは今年の10月以降、1.5リッターモデルは年明けになる可能性が高いです。1.5リッターの6速MT車はほぼ1年待ちの状況です。

ハイブリッドモデルに関しても年内ギリギリのご納車…といった状況です」。

他のトヨタディーラーにも問い合わせてみました。

「ヤリスの一部改良モデル、ガソリンエンジン仕様に関しては10月下旬以降、ハイブリッドモデルは11月下旬以降のご納車を予定しております。

以前からご納期に関するお問い合わせが非常に多いです。

お問い合わせの際には、ご納期を確認のうえ、ご検討いただければ幸いです」。

※ ※ ※

このように、ヤリスの注文が相次いでいる模様です。

受注停止の対応が取られているかどうかは販売店によっても異なり、近隣のトヨタディーラーでも販売チャンネルが異なると注文ができることもあります。

購入を希望する人は諦めず、根気強く問い合わせてみてください。