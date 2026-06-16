あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。

【今週のお悩み・第214回】芝からダート替わりはよく走るケースはありますが、ダートから芝替わりの好走はあまり聞かない気がしますが、どうしてなんでしょうか。私は芝からダート替わりの馬の単勝は必ず買うようにしています。じゃいさんの意見をお聞かせください。

＊ ＊ ＊

宝塚記念はメイショウタバルが2連覇！ ダノンデサイルはG1、4戦連続3着！ 本命のクロワデュノールは2着。突然の雨で良馬場からいきなり重馬場になるというメイショウタバルにとっては恵みの雨になりましたね。クロワは良馬場ならというのはありますが、タラレバは意味がないのでやめましょう。来週から夏競馬を楽しもう！

それでは質問へ。

日本の競馬は基本的に芝とダートの2種類で行われます。ダートは芝スタートの場合もありますが、芝ではダートを走ることはありません。

確かに、芝からダートの方が好走パターンは多いですね。何でか？ 日本の競馬は圧倒的に芝がメインです。今あるG1は障害レースを除くと24レースあります。そのうち22レースが芝で、ダートはフェブラリーステークスとチャンピオンズカップの2つしかありません。そうなると必然的に、芝が得意な馬を育成する方が主流になります。つまり、芝馬の方がレベルが高いわけです。

歴代最強馬は何だと思いますか？という問いに、ディープインパクトだったり、サイレンススズカだったり、イクイノックスだったり名前があがりますが、そこでダート馬の名前があがることはほとんどないでしょう。フォーエバーヤングという馬の出現により、歴代獲得賞金は圧倒的にこの馬になりましたが、まあこれはほとんど海外のレースでのものなので、異例中の異例です。

とにかく日本では芝馬の方がレベルが高いので、芝からダートは好走パターンは多いですが、ダートから芝の好走は少ないわけです。そもそも芝を走れるなら芝を使いますからね。ただ、全くないわけでもなく、例えば新潟千直なんかはダート馬の好走が目立つし、デビュー時は芝で、そこからダートに転向し、再び芝を使うときに好走なんてパターンも割とありますね。

芝からダートで好走した馬でいえば、クロフネとかモズアスコット、最近ではガイアフォースがフェブラリーステークス2着なんていうのもありました。逆にダートから芝で好走したのはアグネスデジタルがいますが、やはり稀だと思います。オグリキャップは特例中の特例で、2度とあんな馬は現れないと思っています。G1クラスではなかなかありませんが、下のクラスでは結構ありますね。



今週のギャンブル格言【自分が輝ける場所を探すのも意外といいかも。】





では、狙い目となる点はどこか？

オッズ、馬場、血統。でしょうかね。まず、オッズですが、いくら合うとはいえ、初芝だったり初ダートという未知の要素があるのに1番人気なら買えません。最近、初ダートで1番人気になるパターンがあったのですが、その馬を切って、他の馬から買って高配当ゲットしたのが2回ありました。

次に馬場ですが、特殊なパターンの馬場の時に芝からダート、ダートから芝が決まりやすいイメージです。道悪、超高速馬場、タフな馬場など。これは傾向を見たほうがいいですね。

そして血統。これが1番重要だと思います。僕の友人で血統評論家の亀谷敬正という男がいて、当然僕より圧倒的に詳しく、彼をリスペクトしているので、僕はあまり血統をここでは語らないようにしているのですが、わかりやすく言えば、芝血統、ダート血統があって、血統から適性を判断するということです。キンカメ系だったり、母父クロフネだったりはダート適性ありそうですし、ダート主流の米国血統が反映されることも多いです。両親、近親、兄弟などの実績も参考にはします。

皆さんも芝替わり、ダート替わりに注目してみると、意外と予想に幅が出るかもです。

☆じゃいさんに相談したい悩み事を募集します！ ペンネーム・性別、相談に必要な情報（年齢や職業など）があればそれも明記し、以下アドレスまで相談内容をメールでお送りください。じゃいさんが「ギャンブル的思考」でアドバイスします！

【jay_sodan@shueisha.co.jp】まで！

じゃい

1972年生まれ、神奈川県出身。97年にお笑いトリオ「インスタントジョンソン」を結成し、ネタ作りを担当。芸能界随一のギャンブラーとして知られ、過去には9370万円の馬券を的中させたことも。『稼ぐメンタル ギャンブルで勝ち続ける「ブレない」心の作り方』（KADOKAWA）など著書も多数。公式YouTube【@jaitube-bigtake】

【画像】じゃいの今週のギャンブル格言

構成・撮影／キンマサタカ