「AIを使ってそれっぽい文章を書く人」が残念な理由

AIを使って専門用語を並べ、難解な表現を使えば、なんとなく賢そうに見える――そう思ったことはないか。しかし哲学者ショーペンハウアーは、まったく逆のことを言っている。本当に知性のある人ほど、シンプルに書く、と。

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』から人生のヒントを探る。

「難しい文章」は、じつは誰でも書ける

ビジネス文書、企画書、メール…。

なんとなく「難しそうな言い回し」を使った方が、説得力があるように感じてしまう。そのためにはAIを使ってもいい。

概念的な枠組みを再構築し……パラダイムシフトを促進する観点から……

しかしショーペンハウアーは、こういった文章を書くことは「簡単なことだ」と言い切る。

なぜか。

誰にも理解できない文を書くことほど、簡単なことはないからだ。

難しく書くことに、実は大した知性は必要ない。

本当に難しいのは、その逆だ。

重要な思想を「誰にでも伝わる言葉」で書く難しさ



独自の思考をする人は、虚勢を張るような文体は使わない。その文体には、その人なりの独自性があり、自然で、素朴さを持ち合わせている。

ショーペンハウアーは言う。

――誰にも理解できない文を書くことほど簡単なことはない。

逆に、重要な思想を誰にでも理解できるように表現することほど難しいことはない。 よい文章を書く大原則は、誰にでも理解できるよう、わかりやすく書くことだ。独自の思考をする人は、虚勢を張るような文体は使わない。その文体には、その人なりの独自性があり、自然で、素朴さを持ち合わせている。ショーペンハウアーは言う。――誰にも理解できない文を書くことほど簡単なことはない。逆に、重要な思想を誰にでも理解できるように表現することほど難しいことはない。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』（カン・ヨンス 著）より

重要な思想を、誰にでも理解できるように表現すること。

これこそが、文章における最高難度の技術だ。

相手の理解に合わせて言葉を選び、例えを考え、構造を整える。

それには、自分が対象を完全に理解していることが前提になる。

難解な言い回しの裏には、実は「自分でもよくわかっていない」という事実が隠れていることが多い。

本当に理解している人は、小学生でも伝わる言葉で説明できる。

難しく書けることは知性の証ではなく、わかりやすく書けることこそが知性の証だ。

「素朴さ」の中に、本物の独自性がある

著者はさらに、独自の思考をする人の文体に触れる。

それは虚勢を張らず、自然で、素朴だ。

飾り立てなくても、その人の考え方や視点がにじみ出る。

文章の「素朴さ」は、思考の浅さではなく、思考の深さから生まれる。

難しい言葉で印象を操作しようとする文章は、

読む側に「なんとなく賢そう」と思わせるかもしれない。

しかし「わかった」と感じさせる文章だけが、相手の行動と思考を本当に動かす。

次に何かを書くとき、難しい言葉を一つ削り、もっと簡単な言葉に置き換えることだけでいい。