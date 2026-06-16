“借金300万から逆転”まちゃまちゃ、生活一変の過去を激白 『エンタの神様』は「神様」
芸人を諦めかけるもブレイク「やっと見返せるときが来た」
お笑い芸人・まちゃまちゃ（50）が、13日配信の『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」に出演。借金が膨れ上がった過去と、生活を一変させた『エンタの神様』への感謝を語った。
【写真】『エンタの神様』でブレイク、借金返済を経て…現在の職場で笑顔のまちゃまちゃ
番組では、東京・高円寺でスナックのママとして店を切り盛りするまちゃまちゃに密着。客との飾り気のないやりとりや、看板メニューの自家製ミートソースを振る舞いながら店を盛り上げる姿が映し出された。
そんなまちゃまちゃは、千葉県で美容室を営む両親のもとに生まれ、親の反対を押し切って芸人の道へ進んだ。しかし、なかなか芽が出ず、生活費のために借りた借金は300万円近くまで膨れ上がったという。
芸人を辞めようと思っていた矢先、日本テレビ系のバラエティー番組『エンタの神様』への出演をきっかけにブレイクを果たす。当時について、まちゃまちゃは「やっと見返せるときが来た」と回顧。同番組の出演を機に地方営業の仕事も急増したといい、「借金も返せましたし、親も認めてくれたし、自分の行きたいところに行けるようになったし、家も借りられた」と生活が一変したことを明かした。そんな『エンタの神様』に対して「出演者の中で誰よりも『神様』だと思ってる」と深い感謝を語った。
お笑い芸人・まちゃまちゃ（50）が、13日配信の『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」に出演。借金が膨れ上がった過去と、生活を一変させた『エンタの神様』への感謝を語った。
【写真】『エンタの神様』でブレイク、借金返済を経て…現在の職場で笑顔のまちゃまちゃ
番組では、東京・高円寺でスナックのママとして店を切り盛りするまちゃまちゃに密着。客との飾り気のないやりとりや、看板メニューの自家製ミートソースを振る舞いながら店を盛り上げる姿が映し出された。
芸人を辞めようと思っていた矢先、日本テレビ系のバラエティー番組『エンタの神様』への出演をきっかけにブレイクを果たす。当時について、まちゃまちゃは「やっと見返せるときが来た」と回顧。同番組の出演を機に地方営業の仕事も急増したといい、「借金も返せましたし、親も認めてくれたし、自分の行きたいところに行けるようになったし、家も借りられた」と生活が一変したことを明かした。そんな『エンタの神様』に対して「出演者の中で誰よりも『神様』だと思ってる」と深い感謝を語った。