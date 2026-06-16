日本―オランダ戦ドラゴン解説第3回

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は14日（日本時間15日）、1次リーグF組で日本がオランダと対戦。2度先行されながら追いつく激闘で、2-2で引き分けた。この試合に合わせ、元日本代表FW久保竜彦がTHE ANSWER編集部に来訪。2022年カタール大会に続き、解説を務めた。全3回の第3回は途中出場で光り「似とる」と日本代表のレジェンドDFを彷彿とさせた影のヒーロー、そして次戦の20日（同21日）のチュニジア戦におけるキーマンを挙げた。（取材・構成＝THE ANSWER編集部・神原 英彰）

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前めの選手もみんな走るけど、後ろで冨安が良かったよね。

あそこ（DFライン）からクサビが入るっていうのが。ちょっと独特やもんね、（パスの）タイミングが。2、3本いいのあった。奪ってからできるし、よう見えとるし、いいとこ見てると思う。

昔で言うなら、マツ（元日本代表DFの故・松田直樹さん）かな。マツと似とるとこある。今はあの頃よりレベルは全然違う（高い）やろうけど、あんな感じんかなと思うよね、タイプはね。

だから（DFでは）冨安が一番やね、やっぱ。怪我明けってのは（難しさは）あると思うけど。

後ろの選手だと、鈴木は2年前のアジアカップの時、不安定みたいに言われとったけど、今はもう全然そんな感じないよ。まだ23歳やろ。あん時もかなり若かったやろ。すごいよ。デカイし、190もあるし（192センチ）。

次のチュニジアは負けてないんやろ。失点がないんか（アフリカ予選で9勝1分け、10試合連続無失点）。（守備が）堅いんか。でも、持てると思う。オランダよりは。キーマンはやっぱ堂安とか、伊東とかじゃないの。

堂安はもっと前行けると思うんよ。そこで冨安が（クサビを）入れると、また行きやすいし。生きてくると思う、右サイドが。

ベスト8に太鼓判「馬力が上がってるのかなっていう気が」

オランダ戦で勝ち点1はデカイやろ。デカすぎるよね。（初戦で）負けると、余裕がなくなるからね。

今回は（48チーム制になって）どうなんやろね。間隔がちょっと空くよね。絶対、間隔あった方がいい。特に（運動量の多い）日本の選手は。疲れたやろな、相手がオランダやけんね。鎌田とか。

でも、強くなってるよね、本当に。（期待値は）上がったね。ベスト8、全然行けると思う。

4年前も凄かったと思うよ。ドイツ、スペインに勝ったんやろ。で、負けたんはクロアチアで、PKやろ。勝負やけんね、結局。本当にその馬力というか、持ってるパワーの、ほんのちょっとの差で（勝敗が分かれる）っていうのはあると思うけど。

今回は（世界に）近づいてるのかな。オランダに追いつけるっていうのは。しかも、やられてからの展開やけんね。2度も追いつき、追いつき、で。やっぱ馬力が上がってるのかなっていう気が。

それにしても楽しいね、W杯。すごいなって思うもん。日本は、次は日曜の昼か。勝ったら盛り上がるやろね。楽しみよ。

■久保 竜彦 / Tatsuhiko Kubo

1976年6月18日生まれ。福岡・筑前町。筑陽学園高を経て、1995年に広島加入。日本代表・森保一監督（当時選手）とは7年プレーした。2003年に横浜F・マリノスに移籍し、リーグ連覇に貢献。1998年に日本代表デビュー。ジーコジャパンとなった2003年以降は日本人離れした身体能力と強烈な左足でエースとして活躍したが、腰や膝など度重なる怪我により、2006年のW杯ドイツ大会は落選。以降、横浜FC、広島などを渡り歩き、2014年に引退。J1はリーグ戦通算276試合94得点。日本代表は国際Aマッチ通算32試合11得点。引退後は山口・光市に移り住み、コーヒー焙煎や塩作りなど、異色のセカンドキャリアを歩む。2024年2月、初孫が誕生。好きな本は「Born to Run 走るために生まれた ウルトラランナーVS人類最強の“走る民族”」。



（THE ANSWER編集部・神原 英彰 / Hideaki Kanbara）