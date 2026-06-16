千原ジュニア、父親の職業を告白 その影響で「非常に建物に興味があって…」
お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニア（52）が、15日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『耳の穴かっぽじって聞け！』（毎週月曜 深1：58）に出演。自身の父親の職業を明かした。
【写真あり】「一瞬誰かと」“金髪”姿の千原ジュニア
この日の放送では、日常の怒りや不満を書いた「千原ジュニアの毒だしノート」をテーマに、テレビ番組、テレビスタッフ、兄・せいじへの本音を明かす。
ジュニアが、いつも見ているテレビ番組の話に。ジュニアは、俳優・渡辺篤史が案内役を務めるテレビ朝日系の人気番組『渡辺篤史の建もの探訪』（毎週土曜 前4：25）を上げ、「建物自体がすごい好きなんよ。親父が設計士やっていうのもあってか、非常に建物に興味があって…人の家を見るのがすごい好きで」と、父親の職業を明かしたうえで、好きな気持ちを伝えた。
『建もの探訪』の魅力について、ジュニアは「渡辺篤史さんのどんな家であっても絶対に褒めるという“褒め大喜利”がすごいのよ」と言葉に力を込め、「俺何十年も見てるから、“このときにこれを言いはる”っていうのがわかるのよ」と熱弁。
「キッチンがIHじゃなくてガスだったときは『火は教育になりますからね』って絶対言う」「階段に手すりが付いているときは『頼りになるな〜』」「観葉植物には『握手したいな〜』」と具体例を出して、その魅力を訴えた。
【写真あり】「一瞬誰かと」“金髪”姿の千原ジュニア
この日の放送では、日常の怒りや不満を書いた「千原ジュニアの毒だしノート」をテーマに、テレビ番組、テレビスタッフ、兄・せいじへの本音を明かす。
ジュニアが、いつも見ているテレビ番組の話に。ジュニアは、俳優・渡辺篤史が案内役を務めるテレビ朝日系の人気番組『渡辺篤史の建もの探訪』（毎週土曜 前4：25）を上げ、「建物自体がすごい好きなんよ。親父が設計士やっていうのもあってか、非常に建物に興味があって…人の家を見るのがすごい好きで」と、父親の職業を明かしたうえで、好きな気持ちを伝えた。
「キッチンがIHじゃなくてガスだったときは『火は教育になりますからね』って絶対言う」「階段に手すりが付いているときは『頼りになるな〜』」「観葉植物には『握手したいな〜』」と具体例を出して、その魅力を訴えた。