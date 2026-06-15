オランダ戦後のロッカールームが話題に

日本代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。

日本の試合後の美しいロッカールームの写真が拡散され、反響を呼び続けている。

ダラスで行われた一戦は、後半5分に相手DFフィルジル・ファン・ダイクにヘディング弾を決められて先制を許す苦しい展開となった。日本代表は同14分に中村のゴールで同点に追いつくも、同19分にFWクリセンシオ・サマーフィルに勝ち越し弾を許してしまう。しかし試合終盤、FW小川航基が放ったヘディングシュートが鎌田に当たり、ゴールネットへと吸い込まれて再び同点に追いついた。

試合後はチームによるロッカー清掃に世界各国のメディアが注目。米メディア「Complex」は「チームはロッカールームをピカピカに保ち、ピッチ外での清潔さ、規律、敬意を重視する姿勢で称賛されてきたワールドカップの傾向を続けています」と綴り、写真とともに称賛した。

写真が拡散されると、SNS上では海外のユーザーからは「日本を愛さないなんてありえない」「優れた文化の姿」「彼らは毎回、最高の振る舞いを見せる」「いつものように完璧」「素晴らしい国、素晴らしい人々」「すべてのチームがすべきこと」などの声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）