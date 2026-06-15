パソコンおよびモバイル関連の周辺機器などを扱うエレコム（大阪市）は、半固体リチウムイオン電池採用のモバイルバッテリー「DE-C87-20000BK」を2026年6月下旬に発売する。

接続機器に応じて効率的に充電可能

内部の電解液をゲル化することで発火リスクを軽減するなど、安全性を高めた半固体電池を採用。容量2万mAh、最大67ワットの大容量・高出力で、ノートパソコンの充電にも対応。安全性と携帯性を両立している。

USB Power Delivery、PPSの両規格に準拠。接続機器に応じて電圧/電流を自動調整し、スマートフォン/タブレット、ワイヤレスイヤホン、ゲーム機などを効率的に充電可能だ。

約2000回繰り返し使用でき、従来のリチウムイオン電池タイプと比べ約4倍の長寿命となっている。電池容量が160ワット時（4万3243mAh）以下のため、機内持ち込みも可能だという。

電池の"健康状態"を自動診断して表示する「Health Monitor」機能のほか、温度監視や多重保護などの各種安全機能を備える。バッテリー残量や入出力ワット数、異常検知、低電流モードの動作などを確認できる液晶画面「Real-time Display」を搭載する。

USB Type-Cポート×2、同Type-Aポート×1を装備し、最大3台の機器を同時充電可能。長さ約10センチのUSB Type-Cケーブルが付属する。指紋や汚れが付着しにくい塗装仕上げで、長くキレイに使えるとのことだ。

価格はオープン。