この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

毒親問題専門カウンセラーの木村裕子氏が、YouTubeチャンネルにて「【一生不安】毒親育ち"お金の使い方"に出るヤバい特徴TOP5」と題した動画を公開した。動画では、毒親育ちの人に見られるお金の使い方の特徴と、その背後にある心理メカニズム、そして具体的な「セルフ解毒」の方法を解説している。

木村氏はまず、毒親育ちとお金の問題には「関係が大アリ」だと断言。「一生お金に支配されてシンドイまま」抜け出せなくなる原因は、本人の能力や性格ではなく、「毒親ルール」にあると指摘した。

動画内では、毒親育ちのお金の使い方に表れる5つの特徴を紹介している。「お金の話ができない・怖い」「計画的にお金が使えずに自己嫌悪のループに陥る」「親にお金を搾取されても断れない」「『貯金がないと死ぬ』という恐怖」といった悩みの根底には、親から受けた過干渉や放置、感情の抑圧があることを紐解いていく。

中でも最も深い傷とされる第1位の特徴は、「自分のために気持ちよくお金を使えない」ことだという。買い物で一番安いものを基準に選んでしまったり、「私なんかに価値があるのか」と思い込んでしまう背景には、「自分のことなんて後回し」という毒親ルールが「骨の髄まで染み込んでいる」と語る。また、親に「アンタにそれもったいない」と否定された経験が、異常な「もったいない」感覚を生む原因だと説明した。

動画の終盤では、これらの問題から抜け出す実践的な対処法として、優先順位を「自分」にするためのノートを使ったワークを提案。「あなたのお金は、あなたのために気持ちよく使ってもいい」と述べ、親の支配から脱却するための具体的な第一歩を提示した。

YouTubeの動画内容

00:00

お金を気持ちよく使えない原因は「毒親ルール」
02:04

毒親育ちの“お金の使い方”に出る5つの特徴
08:54

最も深い傷「自分のために気持ちよくお金を使えない」
11:57

優先順位を「自分」にするノートを使った解毒ワーク

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【毒親問題専門の解毒カウンセラー】木村裕子

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