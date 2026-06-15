福原遥さん×『おそ松さん』が銭湯で大合唱！CDエナジー新TVCM、放映開始
株式会社CDエナジーダイレクトは、アンバサダーを務める福原遥さん出演の新TVCM「A・B・CDエナジー 銭湯篇」の放映を2026年6月12日より開始した。今回のCMは、10周年を迎えた人気TVアニメ『おそ松さん』との初コラボレーション作品であり、銭湯を舞台にしたユニークな内容となっている。CMやメイキング映像、インタビュー内容に触れ、その魅力を紹介する。
■銭湯を舞台にした『おそ松さん』との夢のコラボ
今回の新TVCMの舞台は、銭湯が舞台だ。ガスと電気が欠かせない場所であり、『おそ松さん』でもお馴染みのシチュエーション。福原遥さんが銭湯の掃除をしながらお馴染みの「A・B・CDエナジー」の歌を口ずさむと、浴場にいる『おそ松さん』の6つ子たちが掛け合いで応える。やがて銭湯客も加わり、大合唱へと発展していく展開だ。
特に印象的なのは、福原さんが桶をリズミカルに叩きながら歌い踊るシーンだ。思わず一緒に口ずさみたくなる軽快なテンポと楽しさがあり、見ているだけで元気をもらえるCMに仕上がっている。
＜新TVCM概要＞
タイトル：CDエナジー「A・B・CDエナジー 銭湯篇」
放映開始日：2026年6月12日(金)
放映地域：関東（茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川）
CM ：「A・B・CDエナジー 銭湯篇」：https://youtu.be/1ok04YnZrZE
■撮影現場でも発揮された福原遥さんのプロ意識
メイキング映像では、撮影に真摯に向き合う福原さんの姿が印象的だ。
男湯にいる『おそ松さん』の6つ子へ呼びかけるシーンでは、セリフの言い方やトーンを何度も確認しながら撮影に臨んでいたという。また、桶を叩きながら歌うシーンではリズム合わせに苦戦する場面もあり、「すみません！」と照れ笑いを浮かべる様子も見られた。
一方で、撮影の合間にはスタッフと談笑しながら明るい笑顔を見せ、終始和やかな雰囲気で撮影が進んだとのこと。福原さんらしい親しみやすさとプロ意識の高さが伝わってくるエピソードだ。
メイキングインタビューURL：https://youtu.be/xv-KsoTgo80
■福原遥さんが語る“元気の源”
インタビューでは、福原さん自身のエネルギー源についても語られた。
最近の元気の源は「食べること」だという。夜寝る前に翌日何を食べるか考えるほど食べることが好きで、現在はせいろ蒸しに夢中とのこと。旬の野菜をたっぷり入れ、お塩とオリーブオイルでシンプルに味わうスタイルにハマっており、週4回ほど食べているという。
また、入浴時には音楽を必ず流して、歌ったり聴いたりして楽しんでいるとのこと。必ず入浴剤を入れるのがこだわりだそうだ。今回のCMの世界観とも重なるエピソードであり、福原さんの自然体な魅力が感じられた。
■この夏に挑戦したいことも告白
さらに、夏に欠かせないものとして花火大会を挙げた福原さん。忙しい中でも毎年足を運ぶほど花火が好きで、家族や友人と眺める時間が幸せだと語った。
今年挑戦したいことについては、以前から興味があるという滝行に加え、サーフィンにも挑戦したいとコメント。波に乗る姿への憧れを笑顔で語る姿が印象的だ。
CM撮影の感想については、「おそ松さん」の6人との初共演をとても楽しみにしていたと明かし、「個性豊かな「おそ松さん」の6人と一緒に桶を叩きながら歌って踊って、という部分が、すごく見ていて元気をもらえる、楽しいCMになっているのではないかなと思います。」と新CMの見どころを語った。
今回のCMは、福原遥さんの明るく親しみやすい魅力と、『おそ松さん』ならではの賑やかさが見事に融合した作品だ。桶を叩きながら歌い踊るユニークな演出は一度見たら忘れられず、「A・B・CDエナジー」のフレーズが自然と頭に残る。メイキングやインタビューからは福原さんの飾らない人柄も伝わってきており、CM本編と合わせて楽しみたい内容だ。元気と笑顔を届ける今回のコラボレーションは、多くの視聴者の心を明るくしてくれるだろう。
© 赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会
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今回の新TVCMの舞台は、銭湯が舞台だ。ガスと電気が欠かせない場所であり、『おそ松さん』でもお馴染みのシチュエーション。福原遥さんが銭湯の掃除をしながらお馴染みの「A・B・CDエナジー」の歌を口ずさむと、浴場にいる『おそ松さん』の6つ子たちが掛け合いで応える。やがて銭湯客も加わり、大合唱へと発展していく展開だ。
特に印象的なのは、福原さんが桶をリズミカルに叩きながら歌い踊るシーンだ。思わず一緒に口ずさみたくなる軽快なテンポと楽しさがあり、見ているだけで元気をもらえるCMに仕上がっている。
＜新TVCM概要＞
タイトル：CDエナジー「A・B・CDエナジー 銭湯篇」
放映開始日：2026年6月12日(金)
放映地域：関東（茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川）
CM ：「A・B・CDエナジー 銭湯篇」：https://youtu.be/1ok04YnZrZE
■撮影現場でも発揮された福原遥さんのプロ意識
メイキング映像では、撮影に真摯に向き合う福原さんの姿が印象的だ。
男湯にいる『おそ松さん』の6つ子へ呼びかけるシーンでは、セリフの言い方やトーンを何度も確認しながら撮影に臨んでいたという。また、桶を叩きながら歌うシーンではリズム合わせに苦戦する場面もあり、「すみません！」と照れ笑いを浮かべる様子も見られた。
一方で、撮影の合間にはスタッフと談笑しながら明るい笑顔を見せ、終始和やかな雰囲気で撮影が進んだとのこと。福原さんらしい親しみやすさとプロ意識の高さが伝わってくるエピソードだ。
メイキングインタビューURL：https://youtu.be/xv-KsoTgo80
■福原遥さんが語る“元気の源”
インタビューでは、福原さん自身のエネルギー源についても語られた。
最近の元気の源は「食べること」だという。夜寝る前に翌日何を食べるか考えるほど食べることが好きで、現在はせいろ蒸しに夢中とのこと。旬の野菜をたっぷり入れ、お塩とオリーブオイルでシンプルに味わうスタイルにハマっており、週4回ほど食べているという。
また、入浴時には音楽を必ず流して、歌ったり聴いたりして楽しんでいるとのこと。必ず入浴剤を入れるのがこだわりだそうだ。今回のCMの世界観とも重なるエピソードであり、福原さんの自然体な魅力が感じられた。
■この夏に挑戦したいことも告白
さらに、夏に欠かせないものとして花火大会を挙げた福原さん。忙しい中でも毎年足を運ぶほど花火が好きで、家族や友人と眺める時間が幸せだと語った。
今年挑戦したいことについては、以前から興味があるという滝行に加え、サーフィンにも挑戦したいとコメント。波に乗る姿への憧れを笑顔で語る姿が印象的だ。
CM撮影の感想については、「おそ松さん」の6人との初共演をとても楽しみにしていたと明かし、「個性豊かな「おそ松さん」の6人と一緒に桶を叩きながら歌って踊って、という部分が、すごく見ていて元気をもらえる、楽しいCMになっているのではないかなと思います。」と新CMの見どころを語った。
今回のCMは、福原遥さんの明るく親しみやすい魅力と、『おそ松さん』ならではの賑やかさが見事に融合した作品だ。桶を叩きながら歌い踊るユニークな演出は一度見たら忘れられず、「A・B・CDエナジー」のフレーズが自然と頭に残る。メイキングやインタビューからは福原さんの飾らない人柄も伝わってきており、CM本編と合わせて楽しみたい内容だ。元気と笑顔を届ける今回のコラボレーションは、多くの視聴者の心を明るくしてくれるだろう。
© 赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会
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