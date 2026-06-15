元「HKT48」でタレントの村重杏奈（27）が15日放送のTBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）にゲスト出演。流行りの料理について語った。

MCの石山蓮華から「村重さんが他にもいろいろ初めてのモノを食べたときになんて言うのか聞きたい」と話題を振られ「パンサー」菅良太郎から「麻辣湯は？」と聞かれる場面が。「麻辣湯も食べました。でも麻辣湯って流行ってもう2年くらい経ってる…でも麻辣湯が流行り始めて1年半くらいで手を出しました」と語りだした。

「ちょっとだけマウント取らせていただきたいんですけど」と前置きして「麻辣湯が流行り始めたのって2年前」と回顧。「でも4、5年くらい前にさっしー（指原莉乃）に“麻辣湯めちゃくちゃうまいから食べてみて”って言われて1回食べたことある。流行り始める前に」と明かした。

「さしさんも“自分は麻辣湯の古参だ”っていう風に言ってて。その時に1回食べてるから流行りに乗っかってるっていう認識ではない」と説明。「ただ、自分の中の針が回って（2回目に）たまたまたどり着いただけ。2回目もマネジャーさんが麻辣湯好きだからついて行きますよくらいの感じ。私はみんなが“麻辣湯！麻辣湯！”って言ってるときにそんなに火がついてない。それが自分的にはめちゃくちゃカッコイイっす」と力説した。