お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（56）が15日、キャスターを務めるNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。サッカーのFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本（FIFAランク18位）ーオランダ戦の同局中継解説を務めた元サッカー日本代表MF本田圭佑（40）を絶賛した。

本田は前回22年カタール大会で“解説者デビュー”し、独自ワード満載の解説が話題に。この日も「11番がめっちゃうざい」「相手はきょう、ガクポや。1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ」「押してるって！レフェリー!!」「イエス！イエス！イエス！イエース!!」などの“キラーワード”を生み出し、X（旧ツイッター）でトレンド入りを果たした。

華丸は2−2で引き分けた日本代表の前半戦の戦いを振り返った際に「本田さんの解説が、凄い聴きなじみがいいっていうか、聴きやすくて。後半に向けての凄い予習ができるみたいな前半」と絶賛した。

この日ゲスト出演したお笑いコンビ「おぎやはぎ」小木博明も「ポスト松木安太郎みたいな感じだったよね。応援が。凄いよ。聴いてて聴きやすいよね」と同調。「分かりやすいね」と華丸が応じると、小木も「こいつ誰？とか言うからね」と笑ってみせた。

華丸は「アナウンサーが全部答えるの」と小宮山晃義アナウンサーの実況にも触れ、同局・鈴木奈穂子アナウンサーも「凄いんですよ」と感心していた。