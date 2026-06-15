USJ行くなら絶対食べるべき！ハリーポッターエリア「バタービール・シュークリーム」の圧倒的クリーム量に驚愕
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YouTubeチャンネル「もちもぐチャンネル」が、「【USJハリーポッター爆食】日本初！バタービールシーズンの新作シュークリーム＆新作キッズプレート【ユニバ】」と題した動画を公開した。動画では、USJのハリーポッターエリアで開催中の「バタービール・シーズン」限定メニューと、新作のキッズプレートを実際に味わい、その魅力をレポートしている。
「三本の箒」を訪れた二人は、まず「カレー・キッズプレート」と「サンドウィッチ・キッズプレート」を注文。キッズプレートでありながら大人も注文可能になった点に触れ、通常メニューよりも安価で適度な量を楽しめるメリットを挙げた。カレーについては「優しい甘口」と表現し、サンドウィッチは「パンがふわっふわ」と評価しつつも、価格の高さを少し気にしている様子を見せた。
そして、今回の目玉である「バタービール・シュークリーム」が登場。1個1,000円という価格に驚きつつも、中には「冗談抜きで3倍ぐらい」というほどの大量のクリームが詰まっていると語る。甘党向けの濃厚な味わいでありながら、上からかけられたシーソルトと塩キャラメル風のソースが「いいアクセントになってて」と、塩気が甘さを引き立てる絶妙なバランスを絶賛した。
一方で、その圧倒的な甘さから「絶対ドリンクはいる」とアドバイスを送り、甘くない飲み物と一緒に楽しむことを推奨している。最後に期間限定のグッズも紹介し、ハリーポッターファンにとって見逃せないイベントであることを強調して動画を締めくくった。
「三本の箒」を訪れた二人は、まず「カレー・キッズプレート」と「サンドウィッチ・キッズプレート」を注文。キッズプレートでありながら大人も注文可能になった点に触れ、通常メニューよりも安価で適度な量を楽しめるメリットを挙げた。カレーについては「優しい甘口」と表現し、サンドウィッチは「パンがふわっふわ」と評価しつつも、価格の高さを少し気にしている様子を見せた。
そして、今回の目玉である「バタービール・シュークリーム」が登場。1個1,000円という価格に驚きつつも、中には「冗談抜きで3倍ぐらい」というほどの大量のクリームが詰まっていると語る。甘党向けの濃厚な味わいでありながら、上からかけられたシーソルトと塩キャラメル風のソースが「いいアクセントになってて」と、塩気が甘さを引き立てる絶妙なバランスを絶賛した。
一方で、その圧倒的な甘さから「絶対ドリンクはいる」とアドバイスを送り、甘くない飲み物と一緒に楽しむことを推奨している。最後に期間限定のグッズも紹介し、ハリーポッターファンにとって見逃せないイベントであることを強調して動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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おいしいもの大好き！食べる・旅・テーマパークが大好きなアラサー夫婦。ユニバが好きでよく行くので USJ多めです。