12日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡が28日（日）に福岡県の天神中央公園にて開催される「FUKUOKA スポーツフェスタ オープニングフェス 2026」に参加することをクラブ公式サイトで発表した。

福岡県が主催する今回のフェス。年齢や障がいの有無を問わず県民が共に楽しめるインクルージブな大会が実施され、運動が好きな人も、これから始めたい人もスポーツの更なる魅力を体験できる。時間は9:00～17:30まで、入場無料で参加ができる。

カノアはスポーツフェスタのスポーツ体験エリアでブースを出店し、リベロの阿羅田安莉とミドルブロッカーの宮崎愛里とアウトサイドヒッターの師岡詩帆がゲスト参加する。ブースではバレー体験やグッズ販売、チャレンジ企画を開催する。

会場内では、スポーツ体験エリアのみならず、グルメフェスやステージコンテンツ、運動会プログラム、スタンプラリー抽選会など様々な企画が実施される。さらに、スペシャルゲストにはサッカー元日本代表の坪井慶介さんやプロ野球選手の川粼宗則さんなど豪華ゲストも登場する。