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「私の辞書に伐採はない」河瀬直美が明かす万博シンボルツリーを救った奇跡の出会い

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「テーマパークメディア ハピエルTV」が、「【万博】シンボルツリー伐採期限が迫る！あきらめなかった河瀬 直美さんのエピソード」と題した動画を公開した。大阪・関西万博のテーマ事業プロデューサーを務める映画作家の河瀬直美と、泉佐野市長の千代松大耕が登場し、伐採の危機にあったシンボルツリー「イチョウの木」の移設が決まるまでのエピソードを明かした。



動画は、シグネチャーパビリオン「Dialogue Theater - いのちのあかし」の植樹式典の様子からスタート。河瀬はスピーチで、万博終了後のイチョウの木の行き先について「何月何日までに運ばれる算段ができなければ伐採します」と万博協会の担当者から期限を突きつけられていた事実を告白。「私の辞書に伐採はない」と語りつつも、大きな壁に直面していたという。



事態が急転したのはわずか3日前のこと。パビリオンのバックヤードに戻ろうとした河瀬の前に「腰の低い男性」が現れ、「うちで引き取りましょう」と力強く断言した。その人物こそが、泉佐野市の千代松市長だった。



千代松市長は当時の経緯について、パビリオンを訪れた際に河瀬が強い思いを訴えかけていたことを聞き、「ぜひ泉佐野市に来ていただきたいなと思いまして、その場で名刺をお渡しさせていただきました」と振り返る。



河瀬は、トップ自らがその場に足を運び決断してくれたことに「こんなに思いを込めたことが現実になることはない」と感銘を受けた様子。「最後まであきらめないという気持ちがいろんなことを形作っていく」と語り、リスクを恐れずに思いを言葉にして伝えることの重要性を熱弁した。



最後には、リスクを引き受けて名乗り出た千代松市長の「男気はすごいな」と称賛を贈った河瀬。最後まで諦めなかったプロデューサーの熱意と、それに呼応した市長の決断が交差し、一つの命が繋がれた温かいエピソードとなっている。