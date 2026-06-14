『テレ東音楽祭 2026夏』第1弾アーティスト決定 SUPER EIGHT、Aぇ! group、乃木坂46ら【一覧】
9人組グループ・Snow Manの深澤辰哉、俳優・松本若菜がMCを務める、28日午後6時30分から4時間半にわたって生放送されるテレビ東京『テレ東音楽祭 2026夏』の出演アーティスト第1弾が発表された。
【一覧】Aぇ! groupにモナキも…超豪華な出演アーティスト第一弾
2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。今年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送（※一部事前収録あり）で届ける。
進行は田中瞳アナウンサーが務める。また、今回の『テレ東音楽祭』の番組ロゴは、今、国内外から注目されているグラフィックデザイナー・岡本太玖斗氏が担当した。
ZARD35周年を記念した一夜限りの復活ステージが登場。坂井泉さんの歌声、映像とライブバンドメンバーが再集結。貴重な坂井さん直筆歌詞と共にスペシャルパフォーマンスを披露。「マイ フレンド」をはじめとする名曲の数々に注目だ。
デビュー30周年を迎える島袋寛子によるSPEED名曲メドレーも。同局で島袋のソロとしては初披露となる「Body & Soul」「Go! Go! Heaven」などの名曲メドレーを披露。同じ事務所ライジングプロダクションのアーティストたちとの特別な共演で届ける。
TVQ九州放送開局35周年を記念し、モナキと超ときめき◆（ハートマーク）宣伝部が福岡の意外なスポットから現れ、普段とは異なるロケーションからの特別企画を届ける。
■第1弾アーティスト
IMP.
相川七瀬
ano
Aぇ! group
AKB48
OWV
工藤静香
国生さゆり
ZARD
島袋寛子
Juice=Juice
SUPER EIGHT
DA PUMP
知念里奈
超ときめき◆（ハートマーク）宣伝部
中西保志
乃木坂46
FRUITS ZIPPER
MAX
南野陽子
宮沢和史
モナキ
【一覧】Aぇ! groupにモナキも…超豪華な出演アーティスト第一弾
2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。今年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送（※一部事前収録あり）で届ける。
ZARD35周年を記念した一夜限りの復活ステージが登場。坂井泉さんの歌声、映像とライブバンドメンバーが再集結。貴重な坂井さん直筆歌詞と共にスペシャルパフォーマンスを披露。「マイ フレンド」をはじめとする名曲の数々に注目だ。
デビュー30周年を迎える島袋寛子によるSPEED名曲メドレーも。同局で島袋のソロとしては初披露となる「Body & Soul」「Go! Go! Heaven」などの名曲メドレーを披露。同じ事務所ライジングプロダクションのアーティストたちとの特別な共演で届ける。
TVQ九州放送開局35周年を記念し、モナキと超ときめき◆（ハートマーク）宣伝部が福岡の意外なスポットから現れ、普段とは異なるロケーションからの特別企画を届ける。
■第1弾アーティスト
IMP.
相川七瀬
ano
Aぇ! group
AKB48
OWV
工藤静香
国生さゆり
ZARD
島袋寛子
Juice=Juice
SUPER EIGHT
DA PUMP
知念里奈
超ときめき◆（ハートマーク）宣伝部
中西保志
乃木坂46
FRUITS ZIPPER
MAX
南野陽子
宮沢和史
モナキ