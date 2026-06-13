どこででもカラオケを楽しめる、JBLのAI搭載ワイヤレスマイクセット / レンジでチン！するだけの国産・特大うなぎ【まとめ記事】
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランド「JBL」から、エッジAIによるリアルタイムボーカル分離機能を搭載し、どんな楽曲でも手軽にカラオケを楽しめるワイヤレスマイクセット「EasySing Mic Mini Duo（イージーシング マイク ミニ デュオ）」を2026年6月18日（木）より発売する。
株式会社三恒が運営する『ざこばの朝市オンラインショップ』は、父の日ギフトとして、九州産特大サイズの新仔うなぎが２尾も入った特別なセットを販売中だ。今回ギフトセットとして用意されたのは、宮崎県産の希少な“新仔（しんこ）うなぎ”。一口食べたとたん、「ふわっ！トロ〜リ」と新感覚の優しい食感が特徴だ。
■ペン感覚で直感操作！充電式のペン型ワイヤレスマウス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ペンを握るような自然な感覚で操作でき、手首への負担を軽減する充電式のワイヤレスマウスである「ペンマウス（400-MAWB231）」を発売した。一般的なマウスとは異なり、ペンを握るような自然な角度で操作できるため、手首や腕への負担を大幅に軽減する。長時間のパソコン作業でも疲れにくく、狭いデスクスペースでも快適にカーソルを動かすことが可能だ。直感的な操作が求められるシーンで大活躍する。
■どこででもカラオケを楽しめる！JBL、AI搭載ワイヤレスマイクセット「EasySing Mic Mini Duo」
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランド「JBL」から、エッジAIによるリアルタイムボーカル分離機能を搭載し、どんな楽曲でも手軽にカラオケを楽しめるワイヤレスマイクセット「EasySing Mic Mini Duo（イージーシング マイク ミニ デュオ）」を2026年6月18日（木）より発売する。
■レンジでチン！するだけ。「ざこばの朝市オンラインショップ」の国産・特大うなぎ
株式会社三恒が運営する『ざこばの朝市オンラインショップ』は、父の日ギフトとして、九州産特大サイズの新仔うなぎが２尾も入った特別なセットを販売中だ。今回ギフトセットとして用意されたのは、宮崎県産の希少な“新仔（しんこ）うなぎ”。一口食べたとたん、「ふわっ！トロ〜リ」と新感覚の優しい食感が特徴だ。
■IVS2026のテーマは｢Japan is Back｣。ホテルオークラ京都、みやこめっせの2エリアで開催へ
国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」は、「Japan is Back」をテーマに、2026年7月1日(水)〜3日(金)の3日間、京都で開催する。メイン会場のみやこめっせに加え、今年はホテルオークラ京都を会場とする完全招待制の決裁者エリア「IVS CORE」を新設。起業家ファーストを貫き、スタートアップの真価を世界に証明する3日間を創出する。
■抜け止めラッチで不意な抜けを抑制！4K30Hz対応のHDMIケーブルの0.5ｍ、1ｍ、2ｍ、3ｍ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、抜け止めラッチ内蔵で不意なケーブル抜けを抑制し、4K/30Hz映像・音声・ネットワークを1本で安定伝送できるHDMIケーブル「500-HDMI012」の0.5ｍ、1ｍ、2ｍ、3ｍを発売した。HDMIケーブルは、少し触れただけで抜けたり、接触が不安定になったりすることがある。本製品はコネクタ部に抜け止めラッチを内蔵し、一般的なHDMIケーブルと比べて不意に抜けにくい構造だ。
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株式会社三恒が運営する『ざこばの朝市オンラインショップ』は、父の日ギフトとして、九州産特大サイズの新仔うなぎが２尾も入った特別なセットを販売中だ。今回ギフトセットとして用意されたのは、宮崎県産の希少な“新仔（しんこ）うなぎ”。一口食べたとたん、「ふわっ！トロ〜リ」と新感覚の優しい食感が特徴だ。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ペンを握るような自然な感覚で操作でき、手首への負担を軽減する充電式のワイヤレスマウスである「ペンマウス（400-MAWB231）」を発売した。一般的なマウスとは異なり、ペンを握るような自然な角度で操作できるため、手首や腕への負担を大幅に軽減する。長時間のパソコン作業でも疲れにくく、狭いデスクスペースでも快適にカーソルを動かすことが可能だ。直感的な操作が求められるシーンで大活躍する。
■どこででもカラオケを楽しめる！JBL、AI搭載ワイヤレスマイクセット「EasySing Mic Mini Duo」
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランド「JBL」から、エッジAIによるリアルタイムボーカル分離機能を搭載し、どんな楽曲でも手軽にカラオケを楽しめるワイヤレスマイクセット「EasySing Mic Mini Duo（イージーシング マイク ミニ デュオ）」を2026年6月18日（木）より発売する。
■レンジでチン！するだけ。「ざこばの朝市オンラインショップ」の国産・特大うなぎ
株式会社三恒が運営する『ざこばの朝市オンラインショップ』は、父の日ギフトとして、九州産特大サイズの新仔うなぎが２尾も入った特別なセットを販売中だ。今回ギフトセットとして用意されたのは、宮崎県産の希少な“新仔（しんこ）うなぎ”。一口食べたとたん、「ふわっ！トロ〜リ」と新感覚の優しい食感が特徴だ。
■IVS2026のテーマは｢Japan is Back｣。ホテルオークラ京都、みやこめっせの2エリアで開催へ
国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」は、「Japan is Back」をテーマに、2026年7月1日(水)〜3日(金)の3日間、京都で開催する。メイン会場のみやこめっせに加え、今年はホテルオークラ京都を会場とする完全招待制の決裁者エリア「IVS CORE」を新設。起業家ファーストを貫き、スタートアップの真価を世界に証明する3日間を創出する。
■抜け止めラッチで不意な抜けを抑制！4K30Hz対応のHDMIケーブルの0.5ｍ、1ｍ、2ｍ、3ｍ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、抜け止めラッチ内蔵で不意なケーブル抜けを抑制し、4K/30Hz映像・音声・ネットワークを1本で安定伝送できるHDMIケーブル「500-HDMI012」の0.5ｍ、1ｍ、2ｍ、3ｍを発売した。HDMIケーブルは、少し触れただけで抜けたり、接触が不安定になったりすることがある。本製品はコネクタ部に抜け止めラッチを内蔵し、一般的なHDMIケーブルと比べて不意に抜けにくい構造だ。
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