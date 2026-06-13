杉浦太陽、第5子次女・夢空ちゃんが“初めてしゃべった言葉”を明かす「パパ？ママ？NO NO NO」
タレント・辻希美（38）の夫でタレントの杉浦太陽（45）が、13日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。子どもたちの近況について明かす動画で、第5子次女・夢空ちゃん（0）がついに「言葉を発しました！」と報告した。
【写真】「甘えんぼポーズ」杉浦太陽が公開した次女・夢空ちゃんの“上目遣いショット”
3日の動画では、杉浦が食事をしながら日常などさまざまな出来事についてリラックスモードで語る人気企画「食べる太陽」を展開。テイクアウトしたマクドナルドの購入品を食べながら、5月の近況報告を行った。
最近あった学校行事や家族のイベントなどについて話すなかで、9ヶ月（当時）の夢空ちゃんが明確な言葉を話したことを紹介。
「なんだと思いますか？『パパ？』NO NO NO、『ママ？』NO NO NO」と視聴者に問いかけるように話し、「まさかの『クック』（笑）。クックなのよ！ゆめが初めてしゃべった言葉は」と愛犬の名前を呼んだことを笑いながら明かした。
最初は気のせいかと思ったが、愛犬・クックが横に来たときだけ「クック」と呼んだといい、「すご!!と思って、しゃべった！と思って」と杉浦。
ほかにも「だいぶいろんな音が出てきたから赤ちゃん言葉になりかけてる。『あ』とか『だ』とか『や』とか、そういういろんな音が出てきたから、しゃべる準備が始まってる」と説明し、「それがむちゃくちゃかわいいのよ」と目尻を下げていた。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
【写真】「甘えんぼポーズ」杉浦太陽が公開した次女・夢空ちゃんの“上目遣いショット”
3日の動画では、杉浦が食事をしながら日常などさまざまな出来事についてリラックスモードで語る人気企画「食べる太陽」を展開。テイクアウトしたマクドナルドの購入品を食べながら、5月の近況報告を行った。
「なんだと思いますか？『パパ？』NO NO NO、『ママ？』NO NO NO」と視聴者に問いかけるように話し、「まさかの『クック』（笑）。クックなのよ！ゆめが初めてしゃべった言葉は」と愛犬の名前を呼んだことを笑いながら明かした。
最初は気のせいかと思ったが、愛犬・クックが横に来たときだけ「クック」と呼んだといい、「すご!!と思って、しゃべった！と思って」と杉浦。
ほかにも「だいぶいろんな音が出てきたから赤ちゃん言葉になりかけてる。『あ』とか『だ』とか『や』とか、そういういろんな音が出てきたから、しゃべる準備が始まってる」と説明し、「それがむちゃくちゃかわいいのよ」と目尻を下げていた。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。