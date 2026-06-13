自作自演の“SOS動画”で身代金求める「仮想誘拐」　国際的な犯罪グループの新手口　各国で被害出始める　タイ

香港の女子大学生が自分が誘拐されたようなSOS動画を撮影し、その映像が父親に送られ身代金が要求された。

これは国際的な犯罪グループが使う「仮想誘拐」と呼ばれる新たな手口で、各国で被害が出始めているという。

父親に助けを求める映像は自作自演

足を縛られ、壁際の床に座り込んだ状態で必死に助けを求める女性。

父親に、「早く300万香港ドル（約6100万円）の身代金を振り込んで、お願い！そうじゃないともう二度と会えない」と訴えるSOS動画を送っていた。

しかし、この映像は女性自身が撮影した“自作自演”だった。

誘拐されたように見せかけ、身代金をだまし取る“仮想誘拐”と呼ばれる、国際的な犯罪グループの新たな手口だという。

洗脳状態で家族と連絡絶ちタイへ 各国で被害

タイ警察によると、この女性は香港に住む大学生。

外国の政府関係者などを名乗る男たちによって、洗脳された状態だったという。

「犯罪に関与している」などと脅された女性は、男たちの指示に従って家族との連絡を絶つと、1人でタイへと向かった。

そして、ホテルで自分の体をロープで縛り、拘束されたような姿を撮影していた。

女性は、映像で「きのう5〜6人に、どこなのか分からないところに連れて来られた。さっきも殴られた。怖いよ」などと訴えていた。

男たちは、この動画を女性の父親に送りつけ、日本円で約6100万円の身代金を要求していた。

父親が香港警察に相談したことで事件が発覚し、協力要請を受けたタイ警察が女性の居場所を特定して保護した。

タイ警察は、「仮想誘拐は、各国で被害が出始めている犯罪グループの新たな手法」として警戒を呼びかけている。

（「イット！」 6月9日放送より）