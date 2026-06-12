「どしたんでや！くそガキ！」伝統の祭りめぐり30人超が集団暴行　だんじりの担ぎ手同士がトラブルか　7人けが男4人逮捕　愛媛・西条市

愛媛・西条市で2025年10月、西条まつりの期間中に30人以上が入り乱れる集団暴行があり、別の自治会の関係者7人がけがをした。警察は特殊警棒や拳などで殴った疑いで、同じ自治会に所属する男4人を逮捕した。

西条まつりをめぐって起きた集団暴行

夜の路上で「ケンカするんだろ？」「どしたんでや！くそガキ！」などの怒号が飛び交った。

30人以上が入り乱れ殴りつけていた。中には刃物のようなものを持った人物もいた。

これは2025年10月、愛媛・西条市で視聴者が撮影した映像だ。西条まつりをめぐって起きた集団暴行の瞬間だ。

江戸時代から続くといわれる伝統のまつり。自治会ごとに豪華なだんじりを担いで練り歩く姿は圧巻だ。

そのまつりの期間中に起きた集団暴行事件。

10日、傷害の疑いで逮捕されたのは、鈴木恭大容疑者（34）、越智雄希容疑者（34）、今井北斗容疑者（32）、浅田雄貴容疑者（34）の4人だ。

2つの自治会の間で担ぎ手同士のトラブルか

警察によると、同じ自治会でだんじりを担ぐなどしていたという。

4人は特殊警棒や拳などで別の自治会の関係者7人を殴り、けがをさせた疑いが持たれている。

関係者によると、2つの自治会の間には、集団暴行の直前に担ぎ手同士のトラブルがあったとみられている。

被害者の中には、約1年の経過観察が必要なほどの大けがをした人もいるという。

（「イット！」6月11日放送より）