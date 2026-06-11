11日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のVC長野トライデンツは、デイビッド･スミス（41）の入団をクラブ公式サイトで発表した。

スミスはアメリカ出身のミドルブロッカーで、同国代表としても長年にわたり活躍。2016年のリオデジャネイロオリンピックや2024年のパリオリンピックでは、チームの銅メダル獲得に貢献した。また、2022年のバレーボールネーションズリーグではチームを準優勝に導き、自身もベストミドルブロッカーに選出されている。

クラブキャリアではフランスやポーランドなど海外のリーグを渡り歩いており、2025-26シーズンはポーランド1部のプルスリーガに所属するスヴァウキでプレーした。自身初のアジアリーグへ挑戦するスミス、VC長野では背番号15を着用する。

スミスはクラブを通してコメントしている。

「VC長野に加入できる機会をいただき、本当に嬉しく思っています。これまで長年にわたり、代表チームの一員として日本で戦い、数え切れないほど素晴らしい経験を重ねてきましたが、SVリーグでプレーすることは私にとってずっと夢でした。新たなチームメイトたちと合流し、今シーズン私たちを待ち受ける挑戦に立ち向かうことを、心から楽しみにしています！」