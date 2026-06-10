JI BLUEサッカー日本代表「最高の景色を2026」公式テーマソング「景色」を一発撮り！「まさかこの12人で出演できるなんて」

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サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダー・JI BLUEが、『THE FIRST TAKE』に登場。

■「世界一の追い風」を吹かせたいという強い想いをこめてパフォーマンス

グローバルボーイズグループのJO1とINIからサッカーをこよなく愛するメンバーで結成されたスペシャルユニットが、公式テーマソング「景色」を披露。

作詞・作曲・プロデュースは、サッカー好きで知られる☆Taku Takahashi（m-flo）が務めた本楽曲を、スタジアムの鼓動や熱量を感じさせるサウンドに乗せ、「世界一の追い風」を吹かせたいという強い想いをこめたパフォーマンスにて一発撮り。

JI BLUEが登場する『THE FIRST TAKE』第675回は、6月10日22時よりプレミア公開。

■JI BLUE コメント

まさかこの12人で『THE FIRST TAKE』に出演できるなんて思っていなかったので、本当に嬉しかったです。

緊張しましたが、みんなで盛り上げながらパフォーマンスできたので、楽しい『THE FIRST TAKE』になったのではないかと思います。

「景色」は、皆さんの背中を押せるような応援ソングです。僕たち12人の元気とパワーが伝わって、みんなで一緒に歌っていただけたら嬉しいです。

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

JI BLUE OFFICIAL SITE

https://lapone.jp/feature/ji_blue